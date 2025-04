Omicidio di Sara, l’avvocato nominato dai genitori dell’assassino: «Sto valutando se accettare il mandato»

IL LEGALE

L’avvocato Raffaele Leone: «Aspetto di capire e di leggere gli atti, conosco la famiglia ma non Stefano Argentino»

Sta valutando se accettare o meno il mandato l’avvocato Raffaele Leone, il legale nominato dai genitori di Stefano Argentino, il 27enne fermato per l’omicidio della giovane studentessa universitaria sgozzata per strada a Messina. «Non ho ancora incontrato i genitori che ho conosciuto anni fa per una causa civile. Persone assolutamente normali e perbene. Ovviamente la famiglia è sconvolta. Aspettiamo di capire cosa fare e di leggere gli atti», ha detto.