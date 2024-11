Online la classifica dei migliori licei e istituti tecnici italiani: al Classico a Catania il sorpasso dello Spedalieri sul Cutelli

SCUOLA

Ecco l'attesa graduatoria di Eduscopio, la piattaforma della Fondazione Agnelli che ogni anno indirizza studenti e genitori nelle scelte

È da oggi online l’edizione 2024 di Eduscopio, la piattaforma digitale gratuita della Fondazione Agnelli, con dati aggiornati sulle scuole secondarie di II grado, che aiutano i ragazzi e le famiglie a capire quali istituti preparano meglio agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma, città per città, indirizzo di studio per indirizzo di studio.

Anche quest’anno quindi si accende la curiosità sulle scuole che meglio preparano gli studenti, su quanti arrivano all’università, il numero di esami superati e la media voti ottenuta al primo anno da immatricolati, la percentuale dei diplomati “occupati” e la coerenza tra studi fatti e lavoro svolto.

«Eduscopio è diventato da tempo un appuntamento importante e atteso dagli studenti e studentesse che sono in terza media e dalle loro famiglie, alle prese con la delicata scelta della scuola superiore» commenta il direttore della Fondazione Agnelli, Andrea Gavosto.

Eduscopio dà la possibilità, così, a famiglie e studenti che devono scegliere l’istituto superiore, di avere un monitoraggio e una valutazione che segue criteri molto rigorosi e legati a dati oggettivi che contribuiscono a generare l’indice Fga, quello che, appunto, mette insieme i vari elementi presi in considerazione per la valutazione, ovvero la Media dei Voti e i Crediti Ottenuti normalizzati in una scala che va da 0 a 100, dando un peso pari al 50% ad ognuno dei due indicatori.

Liceo Classico

Così a Catania emerge quest’anno che in testa alla classifica per i Licei Classici c’è stato un sorpasso . Dopo anni in cui il liceo Mario Cutelli (Fga 71,27) è stato in testa alla classifica, nell’edizione 24/25 di Eduscopio cede il passo al Liceo Nicola Spedalieri (Fga 73,9) che sale al primo posto e supera notevolmente l’avversario anche per i diplomati in regola. Al terzo posto una scuola non statale ovvero il Liceo Don Bosco, così come al quarto dove si trova il San Giuseppe, al quinto torna una scuola statale, il Convitto Mario Cutelli.

Liceo Scientifico

Tra i Licei Scientifici spicca il Galileo Galilei con un Fga 74,6 Fga, seguito dal Principe Umberto di Savoia (73,34) e dal Boggio Lera (Fga 72,99). Poi troviamo tre scuole non statali: Don Bosco, Savoia e Valdisavoia. Per quanta riguarda i Licei Scientifici con indirizzo Scienze Applicate, la classifica di Eduscopio quest’anno al primo posto il Boggio Lera (70.66), molto distante al secondo posto il Vaccarini (54,82).

Scienze Umane

Lombardo Radice e Turrisi Colonna, invece, emergono tra i Licei con indirizzo Scienze Umane. Il primo è in testa con il 60,45, il secondo è vicino, ma si ferma al 58,39 anche se ha un percentuale migliore di diplomati in regola: 60,2% per Giuseppina Turrisi Colonna e 56,6 per il Lombardo Radice.

Linguistico

Per quanto riguarda l’indirizzo Linguistico, invece, svetta il liceo Principe Umberto: con 65,91 punti. Secondo il Galileo Galilei con Fga 64,38, sul gradino più basso del podio ma per pochissimo il Boggio Lera (64,25) quindi il liceo Lombardo Radice (63,01) e il Turrisi Colonna (59,84).

Istituti tecnici

Per quanto riguarda gli istituti tecnici – quelli che preparano maggiormente al mondo del lavoro più che al percorso universitario), invece, la classifica è differenziata a seconda se si cerca una scuola a seconda dell’indice di occupazione dei diplomati o a seconda ella coerenza tra studi fatti e lavoro trovato. Per ciò che concerne gli istituti tecnici con indirizzo tecnologico ecco qui sotto la tabella dettagliata:

