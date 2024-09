Operazione “El loco” della Gdf di Catania: 9 arresti per traffico internazionale di droga

IL BLITZ

Le misure cautelari, oltre che nel capoluogo etneo, eseguite anche a Oristano e Udine

Blitz antidroga del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania: oltre 40 finanzieri dalle prime ore di questa mattina hanno eseguito nelle province di Catania, Oristano e Udine, due provvedimenti del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale etneo con cui sono state disposte misure cautelari personali in carcere nei confronti di 9 persone, ritenute responsabili, a vario titolo e in concorso con ulteriori 12 soggetti, dei reati di traffico organizzato e spaccio di sostanze stupefacenti con l’aggravante della transnazionalità.