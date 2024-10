Palagonia, dalla videosorveglianza le risposte ai tanti perché sulla morte del piccolo Simone

la tragedia

Sgomento in paese. I commissari straordinari hanno decretato il lutto cittadino. Proseguono le indagini dei carabinieri

Sgomento a Palagonia per la morte del piccolo Simone, il bimbo di 12 anni investito, per cause ancora da accertare, da un’auto mentre era a bordo di un monopattino in compagnia di un coetaneo. L’altro ragazzino è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vista ed è ricoverato al policlinico di Catania.

I commissari straordinari del Comune di Palagonia hanno intanto annunciato il lutto cittadino per il giorno in cui saranno celebrati i funerali del ragazzino e hanno esortato i dirigenti delle scuole cittadine a organizzare incontri di riflessione su quanto accaduto.

Le indagini