Palermo, a Porta dei Greci riemerge un affresco del 1500: è il Crocifisso di Bartolomeo Navarrete

IL TESORO NASCOSTO

Un funzionario archivista dell'Archivio di Stato di Palermo ha condotto una ricerca molto approfondita, fino a ricostruire la genesi dell'opera

A Palermo, nel corso dei lavori per il recupero di uno dei locali interni a Porta dei Greci, sotto Palazzo Forcella De Seta, è venuto alla luce, circa un anno fa, un affresco raffigurante il Crocifisso di Bartolomeo Navarrete risalente alla fine del 1500.

A ricostruire la genesi dell’affresco, su incarico di Ance Palermo, è stato il funzionario archivista dell’Archivio di Stato di Palermo Maurizio Vesco che ha condotto un’approfondita ricerca archivistica, avvalendosi anche di una fonte a stampa come il settecentesco “Le porte della città di Palermo al presente descritte”, dato alle stampe nel 1732 dal noto erudito palermitano Antonino Mongitore (1663-1743) sotto lo pseudonimo di Lipario Triziano. Nel libro viene descritto l’interno di porta dei Greci, così come si presentava a quel tempo e viene riportata «dipinta a fresco l’Immagine del SS. Crocifisso». Il ritrovamento è stato presentato alla stampa stamane insieme al volume di Vesco dal titolo «Il tesoro nascosto di Porta dei Greci», libro voluto da Ance Palermo ed edito da 40due.

Ciò che rimane oggi sono solo alcuni tratti, ma il grande Cristo in croce era dipinto ad affresco a coprire quasi per intero la parete maggiore perimetrale del piccolo vano all’interno della Porta. «Se il crocifisso, un tempo racchiuso entro una cornice in stucco, certamente più tarda, si presenta purtroppo assai deteriorato e mutilo di moltissime parti, un po’ meglio conservato è il robusto telaio architettonico, composto da pilastri scanalati completi di capitelli e alte trabeazioni modanate con fregio a rosoni – spiega Vesco – Si tratta di raffigurazioni di carattere apotropaico, volutamente realizzate in uno dei punti strategici di accesso alla città, finalizzate a garantire protezione tanto ai viandanti che alla comunità cittadina».

Secondo quanto riferito da Mongitore nel suo libro, nella parte sottostante al Crocifisso era riportata una iscrizione della quale oggi non rimane traccia, così come, purtroppo, ugualmente perdute sono le altre due figure nelle quali in origine si articolava la composizione pittorica, Santa Cristina e Santa Eulalia che probabilmente erano state affrescate ai piedi della croce.