Palermo, albero cade in piazza Giulio Cesare

Un grosso albero è caduto nel parcheggio di piazza Giulio Cesare a Palermo dentro la circoscrizione comunale. Un’auto parcheggiata sotto è stata danneggiata. Sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona e gli agenti di polizia.«Non c’è pace al parcheggio di piazza Giulio Cesare stazione centrale – dice Antonio Nicolao vicepresidente della prima circoscrizione – Si è spezzato un albero proprio sulle macchine e sui posti riservati ai motorini. Questa non è altro che l’ennesima prova che c’è bisogno di attenzione, prevenzione e sicurezza, ma purtroppo l’amministrazione comunale sembra essere sorda». Un secondo albero è caduto nella zona di via Principe di Villafranca. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco.

