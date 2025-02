Palermo, autocompattatore della Rap in fiamme

Il caso

L’equipaggio è riuscito a scongiurare gravi danni al mezzo, svuotando i rifiuti in strada

Fiamme in un autocompattatore della Rap, la società che gestisce il ciclo dei rifiuti di Palermo, mentre stava raccogliendo i rifiuti in viale Dei Picciotti. L’equipaggio è riuscito a scongiurare gravi danni al mezzo, svuotando i rifiuti in strada. I vigili del fuoco hanno poi spento le fiamme. Il mezzo è tornato in officina per verifiche e ricaricare l’estintore utilizzato come primo intervento dagli operai.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA