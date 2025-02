Palermo, danneggiata (di nuovo) la “panchina rossa” dedicata a Lia Pipitone e Rosanna Lisa Siciliano

Il caso

La panchina dedicata alle due donne vittime di femminicidio era stata collocata il 23 settembre 2023 dall’associazione Millecolori: un episodio simile lo scorso ottobre

È stata nuovamente danneggiata la panchina rossa dedicata a Lia Pipitone e Rosanna Lisa Siciliano, due donne vittime di femminicidio a Palermo, collocata il 23 settembre 2023 dall’associazione Millecolori e dall’Ottava circoscrizione del Comune di Palermo in occasione del 40/mo anniversario dell’uccisione di Lia Pipitone. La panchina era stata a ottobre divelta e abbandonata in strada e poi ripristinata. Rubate anche le due targhe affisse sugli alberelli di Jaracanda piantumati il 23 settembre dell’anno scorso.«L’area di via Ammiraglio Rizzo, divenuta presidio del contrasto alla violenza di genere, subisce continue vandalizzazioni. Questi episodi ci confermano l’importanza di attuare politiche giovanili capaci di affermare valori educativi quali la gentilezza e il rispetto», dice Marcello Longo, presidente dell’Ottava circoscrizione.