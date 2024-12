Maltempo a Palermo, fulmine colpisce la torre accanto ad una pizzeria: 4 feriti di cui uno grave

Crollo

E' successo alla Bracieria: il cuoco del locale sarebbe stato investito dalla scarica elettrica

Momenti di panico, ieri sera, alla pizzeria La Braciera di Palermo, dove un fulmine, durante un forte temporale, ha colpito la torre che sovrasta il locale provocando il crollo di pezzi della struttura che hanno colpito alcuni clienti. Sono quattro le persone rimaste ferite dai detriti della torre del noto ristorante di via dei Quartieri. Tre donne sono rimaste ferite, una è stata trasportata in ospedale con un sospetto trauma cranico mentre le altre due hanno riportato fratture a una spalla e a una mano. Il cuoco del locale, invece, sarebbe stato sfiorato dalla scarica elettrica. E’ stato il primo ad essere soccorso dai sanitari del 118 che hanno trasferito due feriti in codice rosso a Villa Sofia e due al Civico. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco e la polizia.

