Palermo: letto di fogliame all’ingresso della cittadella universitaria

Notizie

Via Ernesto Basile, tratto in prossimità dell’ingresso veicolare e pedonale della cittadella universitaria di Palermo e la fermata metro Orleans (adiacente a Piazza Indipendenza).

La strada in assenza di spazzamento da parte di chi di competenza é un letto di fogliame che intasano tombini e caditoie. La strada si allaga regolarmente dopo ogni pioggia ed é pericolosissima in quanto estremamente scivolosa.L’amministrazione comunale attende che qualcuno muoia per incidente stradale prima di intervenire?