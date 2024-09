Pallamano: Albatro Siracusa e Handball Erice in trasferta per continuare a volare e via alla A Silver col derby Haenna-Th Mascalucia

Sport

Domani per la Serie A Gold aretusei ospiti del Bressanone di Andrea Izzi e in A1 donne trapanesi a Ferrara. Parte la seconda serie maschile con la sfida al Palasport di Enna Bassa

Il netto successo contro il Merano ha confermato l’enorme potenziale dell’Albatro Siracusa che si candida ad essere una delle grandi protagoniste della Serie A Gold di pallamano maschile con un organico completo in tutti i reparti dove hanno già impressionato i nuovi arrivati e si è avuto la conferma del valore dell’ala siracusana Gianluca Vinci tra i migliori per continuità e realizzazioni in questi primi due turni.

Il tecnico spagnolo Mateo Garralda (Albatro Siracusa)

Domani alle 19, nella terza giornata, il sette aretuseo allenato dal tecnico spagnolo Mateo Garralda, sarà impegnato sul parquet del Bressanone, la squadra detentrice della Coppa Italia e che quest’anno è allenata dal siracusano Andrea Izzi. “Quella di Bressanone – spiega Mateo Garralda – sarà una sfida da giocare per 60’ senza concederci cali di concentrazione neppure per pochissimi minuti se vogliamo ottenere un risultato positivo”.

Il tecnico siracusano Andrea Izzi (Bressanone)

“L’Albatro Siracusa – ci dice Andrea Izzi, ultima stagione in Sicilia da allenatore dell’Aretusa – è una squadra attrezzata per vincere lo scudetto, noi invece abbiamo perso qualche pedina e dopo la vittoria in Coppa Italia c’è stato un piccolo calo. Adesso serve ritrovarsi e soprattutto in difesa dove prendiamo troppe reti”.

Domani scatta invece la Serie A Silver, con due sole siciliane, Haenna e Th Mascalucia, subito di fronte all’esordio. Domani alle 18,30 al Palasport di Enna Bassa previsto il tutto esaurito per un derby tra ennesi e mascalucesi da sempre sentito.

Il tecnico Mario Gulino (Haenna)

Sulla panchina dell’Haenna lo scorso anno è tornato lo storico allenatore Mario Gulino dopo l’esperienza proprio a Mascalucia e così domani si troverà di fronte molti giocatori che ha allenato.

«Con la nuova formula della Serie A Silver – fa il suo esordio Mario Gulino – prevedo una prima parte durante la quale le squadre, in generale, verificheranno l’andamento del campionato per verificare la propria e l’altrui competitività e quindi fissare meglio i propri obiettivi. Tre squadre al momento, penso che abbiano obiettivi da prime posizioni: Carpi, Cologne e Romagna, le altre cercheranno di evitare i play out. Sabato contro il Th Mascalucia sarà una partita da affrontare col massimo dell’attenzione perché è la prima gara di campionato e si tratta sempre di un derby, per cui bisognerà essere mentalmente pronti e ” presenti” per tutta la gara per portare a casa questi primi due punti della stagione“.

Tra le file del Th Mascalucia di Massimo Randis, oltre al ritorno tra i pali di Sebi Coppola che arriva protagonista nelle ultime stagioni proprio con l’Haenna c’è attesa per l’esordio del giovane terzino italo-argentino Nahuel Pereyra, classe 2005, che l’Albatro Siracusa quest’anno ha dirottato a Mascalucia dovrà avrà più spazio e troverà il connazionale Leonardo Bianchi.

Il tecnico Massimo Randis (Th Mascalucia)

“Abbiamo fatto una discreta preparazione – il commento di Massimo Randis – e da sabato abbiamo il compito di mettere in pratica tutto il lavoro fatto e sono sicuro che i ragazzi daranno il massimo delle loro possibilita a Enna e per tutta la stagione”.

A1 DONNE. Trasferta a Ferrara domani per l’Erice detentrice di Coppa Italia e Supercoppa e a caccia contro l’Ariosto della terza vittoria. “Affrontiamo una squadra pericolosa – sottolinea il tecnico spagnolo dell’Erice Ignacio Aniz Legarra Iñaki – che ha dato un chiaro segnale sul suo stato di salute con la vittoria esterna ottenuta a Leno, nell’ultimo turno di campionato. Ferrara ha diverse giocatrici molto abili in attacco, come Gorbatsjova e Gandulfo. Dal nostro canto, come sempre, dobbiamo tenere conto delle difficoltà di una partita esterna e della forza delle nostre avversarie. Abbiamo, però, preparato al meglio questa sfida e giocheremo per prolungare la nostra striscia vincente”.

Una formazione dell’Handball Erice

