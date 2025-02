Pallamano: da domani Final Eight di Coppa Italia, l’Erice a caccia di un magico tris e tra gli uomini tocca all’Albatro Siracusa

Sport

A Riccione, il sette trapanese detentrice del trofeo rosa, all'esordio troverà le bresciane del Leno. Venerdì siracusani in campo contro il Merano

La pallamano italiana assegna il primo titolo del 2025 con la finaleCoppa Italia in programma da domani a domenica a Riccione. Una Final Eight (in campo le migliore otto squadre dei due massimi tornei maschili e femminile alla fine del girone di andata) che si preannuncia spettacolare, un mese dopo le belle imprese dell’Italia maschile ai Mondiali.

In campo due squadre siciliane, l’Albatro Siracusa al maschile e l’Handball Erice al femminile, a conferma del momento felice che sta attraversando il nostro movimento, presente anche in Serie A Silver maschile con Haenna e Team Mascalucia e in Serie A2 donne con Trapani, Mattroina e Halikada Gattopardo, oltre ad un combattuto torneo di Serie B regionale.

L’Handball Erice fa festa per la Coppa Italia vinta nel 2024, dopo il trionfo nel 2023

In copertina l’Handball Erice, detentrice del trofeo che ha vinto anche nel 2023 e vincitrice della Supercoppa 2024 e quest’anno attuale leader in A1 e in piena corsa per la conquista del primo scudetto della sua giovane storia.

Domani alle 18 a Riccione, l’Handball Erice comincia il suo cammino in questa finale di Coppa Italia affrontando il Leno e la squadra bresciana non dovrebbe rappresentare un ostacolo difficile da superare. Erice ha infatti vinto agevolmente entrambi i confronti stagionali, 34-17 in Sicilia e 35-28 in Lombardia e in una stagione con molteplici novità, dal cambio di guida tecnica (la spagnola Cristina Cabeza Gutiérrez ha sostituito il connazionale Ignacio Aniz Legarra Iñaki e l’arrivo di giocatrici come la pluri titolata Alexandrina Cabral o il terzino Bevelyn Eghianruwa) è la favorita per il magico tris in Coppa Italia e la conquista dello scudetto.

“In una competizione in cui ci sono tutte le migliori squadre d’Italia – spiega Giulia Losio, lombarda, ala destra dell’Erice – è chiaro che bisogna pensare ad un’avversaria alla volta. Inizieremo contro Leno e vogliamo andare avanti il più possibile: il nostro obiettivo non può che essere alzare per la terza volta consecutiva la Coppa Italia al cielo“.

Giulia Losio (Handball Erice) in azione

“Se vincere la prima volta era difficile – aggiunge Antonella Coppola, pivot dell’Handball Erice – ripeterci è stato straordinario. Cercheremo di superarci”.

Antonella Coppola (Handball Erice) in azione

Venerdì via invece ai quarti di finale maschili e toccherà all’Albatro Siracusa di Mateo Garralda cominciare questa bella avventura in Coppa Italia affrontando alle 16 il Merano battuto 30-24 al PalaCorso per poi cedere di misura sul campo degli altoatesini nel ritorno perso 33-32. Merano ha vinto una Coppa Italia nel 2004, mentre la città di Siracusa ha trionfato due volte nel biennio 1996-97 con la gloriosa Ortigia dei tre scudetti e l’Albatro ha perso una finale nel 2010 contro Conversano.

Il tecnico iberico Mateo Garralda (Albatro Siracusa)

“Una competizione impegnativa e che mette a dura prova i giocatori – spiega l’iberico Mateo Garralda, allenatore dell’Albatro – una rassegna importante che, sperando in una finale, ti farà giocare tre partite in tre giorni. Un dispendio fisico notevole per le squadre. Noi giocheremo contro Merano, una squadra che nell’ultimo match giocato ci ha battuti e capace di variare gli schemi di difesa rapidamente. La Coppa Italia, comunque, mi piace proprio per la sua formula. Ci si gioca tutto in tre giorni e si lavora molto sull’aspetto mentale che può risultare determinante”.

Gianluca Vinci (Albatro Siracusa) in azione

Venerdì si preannuncia così un quarto di finale apertissimo visto che l’Albatro Siracusa è al 3° posto in A Gold e Merano al 5° posto e le due squadre sono distanti un solo punto in classifica e in piena corsa per un posto nei play off scudetto. I migliori realizzatori delle due squadre sono l’ala sinistra siracusana Gianluca Vinci, 86 reti e nel Merano il centrale Ratko Starcevic a quota 77 gol.

Raimond Sassari – Pallamano ConversanoFIGH Seri A Gold Maschile 2024-2025Sassari, 15/12/2024Foto di Luigi Canu – @luigicanuph