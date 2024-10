Pallamano: domani per la Serie A Gold l’Albatro Siracusa ospita il Pressano

Sport

In A1 donne l'Erice al PalaCardella riceve il Padova: nel mirino il sesto centro consecutivo. A Silver maschile: in trasferta Th Mascalucia e Haenna

L’Albatro Siracusa vuole continuare la striscia positiva di risultati e dopo la bella vittoria in trasferta contro l’Eppan domani alle 16,30 al PalaCorso (arbitri Ciro e Luciano cardone) per l’8ª giornata della Serie A Gold di pallamano maschile ospiterà il Pressano.

Il centrale Juan Ignacio Cantore (Albatro Siracusa)

“Sarà una partita molto dura – commenta Juan Ignacio Cantore, centrale dell’Albatro – dovremmo essere concentrati al 100% per arrivare all’obiettivo. Pressano è una squadra che ha molte varianti in attacco e pure una forte difesa. Siamo consapevoli che giochiamo in casa e questo per noi è una cosa importante perché abbiamo il sostegno dei tifosi“.

Il Th Mascalucia matricola delal Serie A Silver maschile

SERIE A SILVER. I due sette siciliani Th Mascalucia e Haenna dopo le belle vittorie casalinghe nel turno precedente rispettivamente contro Campus Italia e Lanzara Salerno, domani proveranno a fare bene anche in trasferta.

Fa festa l’Haenna del presidente Flavio Guzzone dopo il successo in A Silver contro il Lanzara Salerno

Il Th Mascalucia di Massimo Randis dopo la prima storica vittoria in Serie A Silver, sarà di scena domani a Imola (16; Tramontini e Sicher) contro il Romagna e l’Haenna di Mario Gulino farà visita (16,30; Fasano e Lorusso) al Cologne.

Giulia Losio (Handball Erice)

SERIE A1 DONNE. L’imbattuta Handball Erice dopo il netto successo nel recupero di mercoledì scorso sul parquet del Mezzocorona (35-15) domani giocherà l’ultimo recupero ospitando alle 18 al PalaCardella (Manuele e Pollaci) il Cellini Padova. Nel mirino il sesto successo consecutivo per rinsaldare il primato in classifica.

Ignacio Aniz Legarra Iñaki, tecnico dell’Handball Erice

