Pallamano: domani via ai due massimi tornei, l’Albatro Siracusa e l’Handball Erice sognano in grande

I siracusani tra gli attesi protagonisti in Serie A Gold maschile, le trapanesi dopo aver vinto la terza Supercoppa adesso vogliono lo scudetto femminile. Il siracusano Andrea Izzi sulla panchina del Bressanone

Parte domani sul campo del neopromosso Chiaravalle la stagione dell’Albatro Siracusa, ai nastri di partenza della Serie A Gold di pallamano maschile con grandi ambizioni. Il “sette” aretuseo sarà una delle corazzate del campionato con ben nove nuovi arrivi tutti di spessore e soprattutto maggiori scelte per ogni ruolo.

Il tecnico spagnlo Mateo Garralda (Albatro Siracusa)

Il tecnico spagnolo Mateo Garralda ha avuto la possibilità di svolgere parte della preparazione in Slovenia dove ha giocato quattro amichevoli che hanno permesso di verificare schemi, forma fisica e intesa in campo dei nuovi arrivati. Ora sotto con il campionato con le attese che sono tante e con l’obiettivo play off scudetto che è ampiamente alla portata del team aretuseo.

«Abbiamo svolto una buona preparazione – conferma Mateo Garralda – e in Slovenia abbiamo avuto l’occasione di confrontarci con squadre di ottimo livello. A Chiaravalle non sarà semplice perchè non è mai semplice giocare la prima contro una squadra neo promossa. Questo non significa che non abbiamo l’obbligo di vincere per iniziare a dimostrare di essere all’altezza».

«In questa stagione abbiamo due obiettivi – continua Garralda – il primo è qualificarci per la Coppa Italia e il secondo, più ambizioso, finire la stagione regolare tra le prime quattro. Sappiamo che non è semplice e che bisognerà rendere sempre al massimo. Ci sono almeno 6-7 squadre di alto livello. Noi dobbiamo pensare sempre con intensità e lavorare duro».

La squadre dell’Albatro Siracusa al completo, pronta al via della A Gold maschile

IL ROSTER DELL’ALBATRO. Ecco il roster dell’Albatro. Portieri: Pedro Hermones, Riccardo Fasanelli. Pivot: Michele Mantisi, Gianpaolo Sciorsci, Vito Marino, Luka Karanovic e Albin Mesanavic. Ali: Juan Pauloni, Gianluca Vinci, Luigi Mantisi, Daniele De Luca. Centrali: Juan Ignacio Cantore, Max Murga, Albert Sanek. Terzini: Juan Ignacio Zungri, Marko Bobicic, Martin Molina, Cristian Guggino e Filippo Angiolini.

A1 DONNE: ERICE A CACCIA DELLO SCUDETTO. Domani via anche alla Serie A1 donne con ai nastri di partenza le trapanese dell’Handball Erice dopo aver conquistato la terza Supercoppa italiana consecutiva battendo il Bressanone 30-21 e candidandosi così per la conquista dello scudetto visto che la scorsa stagione hanno perso lo scudetto in finale contro le altoatesine. La squadra trapanese guidata dall’allenatore spagnolo Ignacio Aniz Legarra, domani alle 18 al “PalaCardella” comincerà l’A1 ospitando il Leno.

Il tecnico Ignacio Aniz Legarra (Handball Erice)

“Siamo molto emozionati per questa prima gara – le dichiarazioni della vigilia del tecnico Ignacio Aniz Legarra Iñaki – che disputeremo in casa, davanti al nostro pubblico. Abbiamo il massimo rispetto di tutte le avversarie, e in questo caso di Leno, che abbiamo recentemente affrontato in amichevole ed è sicuramente una buona squadra. Se è vero che siamo emozionati, però, è altrettanto vero che abbiamo anche una grande voglia di vincere e regalare ai nostri tifosi la prima gioia in campionato, dopo quella che tutti abbiamo provato per la vittoria in Supercoppa”.

Marianela Tarbuch (Erice)

ERICE: LE CONVOCATE. Ecco le giocatrici dell’Erice convocate per la sfida domani contro il Leno: Laeticia Ateba, Lorena Benincasa, Nicole Bernabei, Antonella Coppola, Melina Cozzi, Lucia Dalle Crode, Francesca Di Prisco, Karichma Ekoh, Martina Iacovello, Giulia Losio, Chana Masson, Daniela Pereira, Gabriela Pessoa, Chiara Priolo, Romina Ramazzotti, Gala Rios, Marianela Tarbuch.

A GOLD: BRESSANONE SOGNA IN GRANDE CON IZZI. E a Bressanone è stata una doppia festa siciliana visto che sulla panchina del Bressanone, che ha vinto la Supercoppa maschile battendo in finale il Fasano (39-32), c’era il tecnico siracusano Andrea Izzi che già dallo scorso anno era alla guida del settore giovanile della squadra altoatesina, dopo le ultime stagioni all’Aretusa. Quest’anno Andrea Izzi è stato promosso in prima squadra per provare a riportare lo scudetto maschile a Bressanone che manca ormai da troppo tempo. Domani per i ragazzi di Izzi esordio alle 19 contro l’Eppan e nel derby altoatesino l’entusiasmo sarà l’arma in più.

Il tecnico siracusano Andrea Izzi sulla panchina del Bressanone in Serie A Gold maschile

