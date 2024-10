Pallamano: fine settimana da incorniciare per le squadre siciliane impegnate nei massimi tornei

Sport

In A Gold ritorno al successo dell'Albatro; in A Silver a segno Haenna e storica prima volta del Th Mascalucia e in A1 donne Erice senza avversarie. In B maschile in vetta Marsala, Girgenti e Il Giovinetto

Un fine settimana positivo per la pallamano siciliana cominciato con il ritorno al successo in Serie A Gold maschile dell’Albatro Siracusa capace di imporsi sul campo dell’Eppan (32-23) e la storica prima vittoria della matricola Th Mascalucia in Serie A Silver e conclusosi con i match della 2ª giornata della Serie B maschile.

Il tecnico iberico Mateo Garralda (Albatro Siracusa)

L’Albatro dopo i due ko con Sassari e Conversano ha vinto con autorità contro gli altoatesini riprendendo la sua corsa ad uno dei quattro posti che portano ai play off scudetto. Sabato contro il Pressano al PalaCorso la possibilità di centrare il sesto successo in campionato.

Una formazione della matricola Th Mascalucia di Serie A Silver

SERIE A SILVER. Una quinta giornata che verrà ricordato a lungo dagli appassionati siciliani con due successi per l’Haenna di Mario Gulino e il primo storico successo nel secondo massimo torneo italiano della matricola Th Mascalucia. Il sette etneo allenato da Massimo Randis ha fatto festa in un PalaWagner come sempre gremito in ogni ordine di posti, battendo il Campus Italia la squadra composta dai migliori talenti italiani, col punteggio di 27 a 25. I migliori realizzatori, entrambi con otto centri, sono stati l’italo-argentino del Th Mascalucia Nahuel Pereyra e Simon Sirot per il Campus Italia che schierava un mascalucese doc come Gabriele Somma cresciuto all’Aetna Mascalucia autore di sei reti e l’aretuseo Naveessha Chamod Yatawarage (1 rete) cresciuto all’Aretusa.

L’etneo Gabriele Somma (Campus Italia)

Secondo centro per l’Haenna capace alla fine di una partita quasi a senso unico di mettere sotto (35-26) i campani del Lanzara Salerno. Per l’Haenna Vincenzo Florio “top scorer” con 10 reti e 9 reti di Maurizio Pignataro.

Maurizio Pignataro e Vincenzo Florio (Haenna)

SERIE B. La 2ª giornata ha visto rispettare i pronostici e fare festa a Gagliano Castelferrato per l’esordio casalingo della squadra Gagliano-Aetna Mascalucia, un progetto interessante per il futuro. L’esordio è stato amaro con gli ennesi-etnei battuti dalla corazzata Il Giovinetto (37-23). Il Giovinetto Petrosino rimane così in vetta insieme al Marsala che ha vinto 44-25 a Messina e al Girgenti che ha non ha avuto problemi contro la matricola Avola (47-23). Esordio con un successo dopo il turno di riposo iniziale per l’Aretusa contro il Cus Palermo B (39-22). Gli altri risultati: Cus Palermo A-Sport Club Scicli 49-13; Albatro Siracusa-Pgs Villaurea Palermo 32-22.

L’Aretusa in attacco nella sfida vinta contro il Cus Palermo B

SERIE A1 DONNE. Tutto facile per l’Handball Erice al quarto successo consecutivo contro il Casalgrande Padana (30-17; per l’Erice 2reti dell’etnea Chiara Priolo), col sette trapanese atteso adesso da due recuperi del campionato di A1.

L’etnea Chiara Priolo (Handball Erice)

Mercoledì saranno di scena alle 20 sul parquet del Mezzocorona e sabato alle 18 al PalaCardella ospiteranno il Cellini Padova e il tecnico iberico Ignacio Aniz Legarra Iñaki dovrà fare a meno Giulia Losio impegnata con la Nazionale. Intanto è stato effettuato il sorteggio del secondo turno di European Cup e l’Handball Erice affronterà la formazione polacca del MkS Urbis Gniezno. Andata in Polonia nel weekend del 9/10 novembre e il ritorno al PalaCardella di Erice nel fine settimana del 16/17 novembre.

Il tecnico dell’Handball Erice Ignacio Aniz Legarra Iñaki