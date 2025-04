Pallamano: in Serie A Gold la capolista Albatro Siracusa chiede strada al Cingoli

Sport

A quattro giornate dalla fase regolare aretusei leader insieme al Cassano Magnago, domani con un successo metterebbero una seria ipoteca sui play off scudetto. Serie A Silver: dal 26 prossimo play out per Haenna e Mascalucia contro Sassari e Salerno. Domani e domenica di scena la Serie B maschile

A quattro giornate dalla fine della fase regolare della Serie A Gold di pallamano maschile rimane apertissima la corsa ad uno dei quattro posti che portano ai play off scudetto. Ci sono cinque squadre racchiuse in appena 4 punti con la coppia di testa formata da Albatro Siracusa e Cassano Magnago e all’inseguimento Conversano, Merano e Sassari.

Gianluca Vinci (Albatro Siracusa) in azione contro il Merano in Coppa Italia

Domani la 10ª giornata di ritorno potrebbe risultare già decisiva, in programma il big match Conversano-Cassano Magnago, mentre i siracusani dell’Albatro riceveranno (alle 16,30 al PalaCorso via Akradina, arbitri Fato e Guarini) il Cingoli alla disperata ricerca di punti per acciuffare la salvezza diretta senza passare dai play out e si affida anche al talento del mascalucese Diego Somma, 37 reti all’attivo quest’anno e reduce dalla convocazione con l’Italia di beach soccer.

Il mascalucese Diego Somma (Cingoli) azzurro con l’Italia di beach soccer

“Non sarà una partita semplice – spiega Mateo Garralda tecnico dell’Albatro – Cingoli è una delle squadre più in forma del momento. L’ho ricordato più volte ai ragazzi nelle due partite precedenti che sulla carta ci davano per favoriti. Ho detto loro di tenere bene in mente cosa aveva fatto Cingoli vincendo a Sassari. Dovremo dare il massimo dal primo all’ultimo secondo. C’è una classifica talmente corta che un eventuale passo falso ti può far perdere posizioni importanti”.

La classifica: Cassano Magnago e Albatro Siracusa 35; Conversano 34; Merano 33; Sassari 31; Bolzano 25; Bressanone 24; Junior Fasano 18; Eppan 17; Chiaravalle e Cingoli 16; Pressano 13; Camerano 6; Rubiera 5.

La formula. Le prime quattro squadre prendono parte ai play off scudetto, suddivisi tra semifinali e finale al meglio delle tre gare. Le retrocessioni sono invece due: una viene sancita già al termine della regular season e riguarda l’ultima classificata, mentre l’altra passa per i play out che, in un unico turno, coinvolgono le squadre al 12°-13° posto.

SERIE A SILVER: LA GRIGLIA DEI PLAY OUT. Ci sono invece due squadre siciliane nel campionato di Serie A Silver maschile che dal 26 prossimo saranno impegnati nella lotta per non retrocedere: l’Haenna di Mario Gulino e il Th Mascalucia di Massimo Randis. Il primo turno che garantisce alle vincenti la permanenza, mentre le due perdenti giocheranno per evitare la retrocessione, il Mascalucia sarà impegnato sul campo del Lanzaro Salerno e l’Haenna ospiterà il Verdeazzurro Sassari.

L’Haenna in occasione della trasferta vittoriosa a Sassari in campionato

Nella fase regolare il Th Mascalucia ha perso entrambe le sfide, mentre l’Haenna ha perso in casa e vinto a Sassari, sempre di misura. Sulla carta appare più facile il compito dell’Haenna che ha tutte le carte in regola per chiudere in due partite (gara-2 il 3 maggio a Sassari e gara-3 il 10 maggio al Palasport di Enna Bassa). Più complicato appare il cammino del Th Mascalucia con gara-2 il 3 maggio a Mascalucia e l’eventuale gara-3 il 10 maggio a Salerno.

Il Th Mascalucia sarà impegnato nei play out di Serie A Silver contro il Lanzaro Salerno

SERIE B. Tutto da rifare a cinque giornate dalla fine della fase regolare del torneo cadetto maschile organizzato dalla Figh Sicilia presieduta da Sandro Pagaria. Nella corsa ai play off promozione di Chieti ci sono infatti 4 squadre racchiuse in appena 3 punti. Comandano in tre, Giovinetto Petrosino, Cus Palermo “A” e Girgenti col Marsala ad inseguire a soli tre punti.

Il Girgenti di Lillo Gelo leader in B insieme al Cus Palermo “A” e al Giovinetto Petrosino

Il turno in programma tra domani e domenica sulla carta non dovrebbe riservare sorprese con le big che hanno sfide agevoli. Si comincia domani col Girgenti del bomber del torneo Istvan Kovacsevics (165 reti davanti a Claudio Lo Cicero del Marasla con 151 e il giovane Francesco Falco dell’Avola con147 reti) che andrà a fare visita al Messina (18,30; Cardaci e Farinaceo) e il Giovinetto Petrosino che ospiterà (17; Scavone e D’Annibale) il fanalino di coda Sport Club Scicli; domenica il Cus Palermo “A” farà visita all’Albatro Siracusa (18,30; Manuele e Micciulla), mentre il Marsala osserverà il turno di riposo.

Il bomber Istvan Kovacsevics (Girgenti)