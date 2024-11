Pallamano: l’Albatro Siracusa batte Bolzano e vola in A Gold. Si ferma la corsa in European Cup dell’Erice

Sport

In Serie A Silver grande impresa della matricola Th Mascalucia, l'Haenna cade in casa contro Sassari

Grande impresa dell’Albatro Siracusa nel campionato di Serie A Gold di pallamano maschile. Oggi al PalaCorso davanti al pubblico delle grande occasioni il sette di Mateo Garralda ha battuto in rimonta il Bolzano col punteggio di 26-25 consolidando il posto tra le prime quattro che serve per andare ai play off scudetto.

L’Albatro Siracusa grande protagonista in Serie A Gold

E sabato per il sette siracusano di Mateo Garralda la difficile trasferta i Puglia sul campo del Fasano, altro test da superare se si vuole conquistare un posto nei play off scudetto, che ormai appare ampiamente alla portata dei siracusani.

Il Th Mascalucia di A Silver

SERIE A SILVER MASCHILE. Sorride la matricola Th Mascalucia con il sette di Massimo Randis capace oggi di ottenere la seconda vittoria battendo al PalaWagner il quotato Carpi col punteggio di 26-21 e ben 7 reti dell’argentino Nahuel Pereyra. Cede invece di misura al Palasport di Enna Bassa l’Haenna di Mario Gulino costretto a cedere l’intera posta sul 32-31 al Verdeazzurro Sassari.

Il d.g. Luigi Savova e il d.s. Enzo Arena (Haenna)

EUROPEAN CUP DONNE. Si ferma il cammino in European Cup delle ragazze dell’Handball Erice. Oggi al PalaCardella è infatti arrivato solo un pari (26-26) contro le forti polacche dell’Urbus Gziezno che si erano imposte sul 30-18 nella sfida di andata. Erice adesso si ributta in campionato dove è in testa e imbattuta e a caccia del primo scudetto dopo i successi in Coppa Italia e Supercoppa italiana.

Il tecnico Ignacio Aniz Legarra Iñaki (Erice)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA