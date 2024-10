Pallamano: l’Albatro Siracusa dopo due ko vuole tornare al successo

Sport

Sabato in Serie A Gold maschile il sette aretuseo ospite dell'Eppan. In Serie A Silver maschile impegni casalinghi per Haenna e Th Mascalucia. In A1 donne via al tour de force dell'Handball Erice: 3 partite in sette giorni. Seconda giornata della Serie B maschile grandi firme

Entrano nel vivo i massimi campionati di pallamano con i campo i team siciliani. In Serie A Gold maschile l’Albatro Siracusa dopo due sconfitte consecutive (a Sassari e in casa col Conversano) sabato sarà di scena in provincia di Bolzano ospite dell’Eppan (via alle 19) per provare a riportarsi in zona play off scudetto dopo un avvio alla grande con 4 successi consecutivi.

Pauloni (Albatro Siracusa) in azione

“Non è facile vincere in questo campionato e lo abbiamo capito bene – ammette Mateo Garralda, tecnico dell’Albatro – e sabato ci troveremo di fronte l’Eppan squadra che gioca in attacco con una buona facilità e si affida a giocatori dotati di un buon tiro. In difesa sono bravi a cambiare modulo rapidamente a seconda delle esigenze del momento. Noi dobbiamo e possiamo vincere questa partita”.

SERIE A SILVER MASCHILE. Le due siciliane, Haenna e Th Mascalucia sono reduci da due ko e sabato andranno in campo con tanta voglia di rifarsi. Al Palasport di Enna Bassa, l’Haenna di Mario Gulino ospiterà (via alle 18,30; Moaser e Bontadi) i campani del Lanzara Salerno con obiettivo i due punti per risalire in classifica. Alle 18 al PalaWagner (Castagnino e Scavone) il Th Mascalucia di Massimo Randis ospiterà il Campus Italia che schiera l’ex Gabriele Somma che col fratello gemello Diego (gioca in A Gold a Cingoli) è cresciuto nelle file dell’Aetna Mascalucia.

Il Th Mascalucia di Serie A Silver maschile

L’etneo Gabriele Somma (Campus Italia)

Il d.g. Luigi Savova e il d.s. Enzo Arena (Orlando Haenna)

SERIE B MASCHILE. Un campionato cadetto grandi firme quello organizzato dalla Figh Sicilia diretta dal riconfermatissimo presidente Sandro Pagaria, con ben 13 squadre e lo spettacolo che non è mancato già nella prima giornata.

Sandro Pagaria riconfermatissimo presidente della Figh Sicilia per il prossimo quadriennio olimpico

Una formazione dello Scicli Social Club 2024/2025

I risultati della prima giornata: Cus Palermo B-Beach Team Messina 26-22; Pallamano Avola-Scicli Social Club 24-33; Sport Club Scicli-Girgenti 23-46; Il Giovinetto-Cus Palermo A 27-26; Pgs Villaurea Pa-Gagliano 21-26; Marsala-Albatro Siracusa 37-33. Ha riposato l’Aretusa.

Giovanni Marino tecnico dello Scicli Social Club

Prossimo turno. Sabato: Cus Palermo A-Sc Scicli (15,30; Sardisco e Campagna); Girgenti-Pall. Avola (18,30; Trapani e Danubio). Domenica: Bt Messina-Marsala (15,30; Cannata e Eltayeb); Aretusa-Cus Palermo B (16; Castagnino e Giallongo); Gagliano Aetna-Il Giovinetto (17,30; Cardaci e Tilaro); Albatro Sr-Pgs Villaurea Pa (18,30; Castagnino e Micciulla)

SERIE A1 DONNE. Le ragazze dell’Handball Erice, archiviato il primo turno di European Cup con due nette vittorie contro le lituane del Garliava e la qualificazione al turno successivo, sono pronte a rituffarsi nel massimo torneo femminile. Sabato alle 18 (Bozzanga e Schiavone) al PalaCardella ci sarà infatti da battere il Casalgrande, in una sfida che apre un vero tour de force delle trapanesi attesi da tre sfide in sette giorni. Sabato il Casalgrande, mercoledì il recupero di campionato sul campo del Mezzocorona e sabato 26 ottobre l’altro recupero al PalaCardella contro il Cellini Padova.

Nicole Bernabei (Handball Erice) in azione

“Siamo ovviamente soddisfatti per la qualificazione ottenuta in Europa – sottolinea Ignacio Aniz Legarra Iñaki tecnico dell’Erice – e contenti anche della prestazione di sabato scorso. Sappiamo di dover essere concentrati su tutti gli obiettivi e finora la squadra ha sempre risposto bene. Adesso, però, ci rituffiamo nel campionato, che presenta sempre le sue difficoltà specifiche”.

Un time out del tecnico Ignacio Aniz Legarra Iñaki (Handball Erice)

