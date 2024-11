Pallamano: l’Handball Erice leader in solitario in A1 donne e sabato sarà di scena in Polonia per l’European Cup

Sport

Il sette trapanese dopo il pari di Cassano Magnago s'è visto assegnare la vittoria a tavolino per una irregolarità nei tesseramenti delle lombarde. Ancora un derby siciliano in A2 donne: Trapani-Halikada e il Mattroina riceve il Prato. Serie B maschile: spicca Scicli Social Club-Girgenti. Saranno sei le squadre alla via della Serie B donne

Il campionato di Serie A1 di pallamano femminile ha una nuova capolista in solitario. Dopo la sfida tra le due leader Cassano Magnago e Handball Erice conclusasi in campo in perfetta parità (21-21) il giudice sportivo ha assegnato la vittoria 5 a 0 a tavolino alle trapanesi, perchè la società lombarda, come si legge nel comunicato aveva iscritto a referto l’atleta Giulia Gozzi, non in regola con le norme federali in materia di tesseramento.

La felicità di Chana Masson e Daniela Pinto Pereira (Handball Erice)

LA CLASSIFICA. La nuova classifica vede così l’Handaball Erice leader con 14 punti davanti a Salerno e Cassano Magnago 12, Pontinia e Bressanone 10; Ferrara 8; Casalgrande Padana e Leno 6; Padova, Mezzocorona e Trento 2; Sassari 0.

Lucia Dalle Crode (Handball Erice)

Maxime Kretschemer, terzino olandese, classe 1994 (Handball Erice)

ERICE SABATO IN EUROPEAN CUP. E con primato in solitario l’Erice adesso si rituffano in Europa e sabato saranno discena in Polonia per l’European Cup nella sfida di andata sul campo dello Mks Gniezno. E in Polonia potrà giocare Lucia Dalle Crode, ala sinistra, c lasse 1998, argentini di nascita, da mercoledì scorso diventata ufficialmente italiana. Scalpita anche il nuovo acquisto Maxime Kretschemer, terzino olandese, classe 1994, pronta a dare il suo apporto alla squadra olandese.

Carmen Stellato (Trapani)

SERIE A2 DONNE. La seconda giornata vedrà ancora una volta impegnato il Trapani in un derby siciliano e per il sette di Laura Avram dopo il successo contro il Mattroina è in programma domenica (via alle 11; Pezzer e Nania) la sfida di sul campo dell’Halikada Gattopardo Palma di Montechiaro di Bono e Porrello. Sabato invece le ennesi del Mattroina ospiteranno (via alle 16,30; Giallongo e Botano) il Prato.

Il Mattroina di Serie A2 donne

SERIE B MASCHILE. Quarta giornata che parte con due squadre leader Il Giovinetto Petrosino e la Pall. Marsala per il turno di riposo del Girgenti di Lillo Gelo che domenica (via alle 17; Manuele e Manzella) tornerà in campo andando a fare visita allo Scicli Social Club di Giovanni Marino.

Il Girgenti di Serie B maschile

Giovanni Marino tecnico dello Scicli Social Club

Domenica si giocano anche Aretusa-Pall. Marsala (15; Castagino e Giallongo) e Sc Scicli-Albatro Siracusa (15; Manuele e Manzella), mentre sabato sono in programma Cus Palermo B-Pgs Villaurea Pa (19,30; Nania e Pezzer); Bc Messina-Il Giovinetto (18,30; Micciulla e Bozzanga) e Gagliano Aetna-Avola (19; Giallongo e Campailla.

Una formazione Under 16 del Top Five di Norma Giannì che prenderà parte alla Serie B femminile