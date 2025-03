Pallamano: oggi a Riccione le semifinali di Coppa Italia, in campo i siracusani dell’Albatro e le trapanesi dell’Erice

Sport

Il sette aretuseo dopo aver battuto nei quarti il Merano stasera trova sulla sua strada il Conversano. Nella semifinale femminile le ericine sfidano il Cassano Magnago. Oggi e domani in campo la Serie B maschile

La Final Eight di Coppa Italia definirà oggi le squadre finaliste che domani si contenderanno il primo trofeo della stagione della pallamano italiana. A Riccione in corsa per questo ambito trofeo ci sono due squadre siciliane, l’Albatro Siracusa e al femminile le detentrici della Coppa, le ragazze dell’Handball Erice.

La festa finale dei giocatori dell’Albatro Siracusa dopo il successo nei quarti contro Merano

All’esordio i siracusani dell’Albatro sono stati protagonisti di una grande prestazione approdando in semifinale grazie al successo nella sfida vinta 29-27 dopo i tiri da rigore contro il Merano. Stasera (via alle 20; arbitri Dionisi e Maccarone) l’Albatro Siracusa trova sulla propria strada il Conversano capolista della Serie A Gold (siracusani al 3° posto a tre lunghezze di distacco) e per il sette del tecnico Mateo Garralda si tratta del ritorno tra le prime quattro di una Finals di Coppa Italia, risultato che le mancava dal 2018 quando, a Conversano, l’Albatro si fermò in semifinale contro Pressano.

Il portiere Hermones (Albatro Siracusa)

“Contro Conversano sarà tostissima“, le parole del capitano dell’Albatro, il portiere brasiliano Hermones decisivo tra i pali con Fasanelli nella sfida col Merano e stasera ex della partita dopo essere stato per due stagioni in Puglia. Nell’altra semifinale maschile di fronte (via alle 16; Fato e Guarini) Cassano Magnago e Bolzano.

Dalle Crode (Erice )in azione

L’Handball Erice vincitrice delle ultime due edizioni e della Supercoppa 2024, oggi (via alle 18; Prandi e Pipitone) giocherà la semifinale contro il Cassano Magnago battuto nella finale di Coppa Italia del 2024 sempre a Riccione. Le trapanesi dopo il netto successo nei quarti contro il Leno (38-12) vanno a caccia dell’ennesima finale.

Lorena Benincasa capitano dell’Handaball Erice

“Tutti ci considerano come la formazione favorita – le parole di Lorena Benincasa capitano dell’Handball Erice – ma sono solo parole: è il campo a dimostrare i valori. Il nostro organico è formato da tantissime giocatrici di grande spessore e certamente il compito di lasciarne fuori qualcuna non è semplice: su quest’aspetto, capisco le difficoltà del nostro coach. Adesso, siamo attese da una semifinale molto difficile. Cassano è un ottima squadra, che merita il massimo rispetto. Dovremo dare il massimo per approdare in finale“. Nell’altra semifinale di fronte (via alle 14) Salerno e Pontinia.

SERIE B MASCHILE. Fermi i massimi campioni per dare spazio alla Coppa Italia, si gioca solo in Serie B maschile. Oggi in campo la capolista Cus Palermo che ospita (14,30; Sardisco e Romeo) la Pallamano Avola; alle 17,30 (Cardaci e Giarratana) Gagliano Aetna-Sport Club Scicli e alle 18,30 Messina-Pgs Villaurea Palermo.

Riccardo Giuffrida (Albatro Siracusa), talento aretuseo, classe 2009