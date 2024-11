Pallamano: oggi in A1 donne l’Erice fa visita al Cassano Magnago, in palio il primato in classifica

Sport

Trapanesi e lombarde sono ancora imbattute. In A Gold maschile l'Albatro Siracusa di scena a Cingoli. Terza giornata in B maschile e via alla Serie A2 donne con tre siciliane: Trapani, Halikada Gattopardo e Mattroina

L’Albatro Siracusa ha ripreso a marciare spedita nel campionato di Serie A Gold di pallamano maschile. Il sette del tecnico spagnolo Mateo Garralda dopo i primi quattro successi consecutivi era incappato in due sconfitte a Sassari e in casa contro il Conversano, ma ha saputo reagire alla grande andando a vincere sul campo dell’Eppan e battendo in casa il Pressano e mercoledì scorso il Rubiera si trova adesso appaiato al terzo posto col Sassari n piena zona play off scudetto.

Oggi l’Albatro torna in trasferta a Cingoli (via alle 18; arbitri Merisi e Papa) contro il sette marchigiano che non vince dallo scorso 14 settembre nel derby contro Chiaravalle e nel mezzo ha racimolato appena un punto nel pari contro Eppan.

Gianluca Vinci (Albatro Siracusa) in azione

Tra i marchigiani si sta facendo largo il tunisino Louay Makhlouf, classe 1999, con 57 gol all’attivo e nelle file dell’Albatro è l’ala sinistra Gianluca Vinci il miglior marcatore con 48 reti. “Dopo la buona prova contro Rubiera vogliamo ripeterci a Cingoli – sottolinea Gianluca Vinci – arrivare alla sosta con un’altra vittoria darebbe ulteriore entusiasmo in vista della ripresa. Ci aspettano tre partite importanti che diranno molto sul nostro campionato”.

Il siracusano Umberto Bronzo in azzurro

BRONZO E ANGIOLINI IN AZZURRO. L’Italia torna in campo dopo le gare contro il Montenegro che, nel maggio scorso, hanno consegnato alla pallamano italiana il ritorno ai Mondiali. Per l’Italia in programma due sfide per il Gruppo 4 di qualificazione agli Europei 2026. In azzurro il6 novembre a Puerto de Sagunto contro la Spagna e il 10 novembre, al Palasport di Fasano, contro la Serbia, ci sararanno anche il siracusano Umberto Bronzo, ala, classe 2000 del Sassari e il terzino Filippo Angiolini, classe 1999, quest’anno in forza all’Albatro Siracusa.

SERIE B MASCHILE. Il campionato cadetto è partito alla grande regalando spettacolo e dopo due turni vede tre squadre a punteggio pieno: Girgenti, Il Giovinetto Petrosino e Marsala. Gli agrigentini di Lillo Gelo osserveranno un turno di riposo, mentre il Marsala oggi (alle 19; Scavone e D’Annibale) riceverà il Cus Palermo B e Il Giovinetto domani (alle 16; Trapani e Danubio) ospiterà l’Albatro Siracusa.

Il tecnico Lillo Gelo (Girgenti)

Oggi in programma Avola-Cus Palermo A (alle 16,30; Manuele e Giallongo) e Sport Club Scicli-Gagliano Aetna (alle 16; Bocchieri e Castagnino) e la terza giornata si chiuderà domani con Aretusa-Scicli Social Club (alle 16; Castagnino e Manuele) e Pgs Villaurea Pa-Beach Team Messina (alle 18; Pollaci e Campagna).

SERIE A1 DONNE. Oggi è in programma uno scontro al vertice di fronte Cassano Magnago e Handball Erice, entrambe in testa, a punteggio pieno dopo le prime sei giornate. Oggi (via alle 18,30; Ciro e Luciano Cardone) si gioca così a Cassano Magnago, una sfida che assume un valore importante, all’interno della stagione regolare: chi vincerà rimarrà da sola in testa alla classifica.

Giulia Losio (Handball Erice) in azione

E oggi dopo la brillante parentesi con la Nazionale, Giulia Losio, torna a disposizione del coach iberico Ignacio Aniz Legarra Iñaki. “Dopo l’esperienza con la Nazionale – le parole di Giulia Losio – faticosa ma esaltante, mi rituffo con passione nelle atmosfere del campionato e della mia squadra di club. Personalmente, la partita di Cassano non è una gara qualsiasi perchè Cassano è stata la squadra in cui ho esordito in Serie A e casa mia per quattro anni”.

Intanto da gennaio l’Erice potrà contare sull’apporto della forte giocatrice portghese naturalizzata spagnola Alexandrina Cabral Barbosa, ultima esperienza a Brest, in Francia, alle spalle una carriera prestigiosissima, con partecipazioni, da protagonista, nei maggiori campionati europei.

SERIE A2 DONNE. Via al secondo torneo nazionale maschile con tre siciliane in campo. Oggi (via alle 18; Kurti e Curino) esordio per l’Halikada Gattopardo impegnato sul campo del Mugello, mentre domani (via alle 16; Romana e D’Annibale) c’è subito in programma un derby siciliano: Trapani-Mattroina.

I ROSTER DELLE TRE SICILIANE DI A2 DONNE.

Il Mattroina di Serie A2 donne

Mattroina: Giulia Aprile, Vanessa Armeli Gricio, Martina Casella, Gaia Furia, Laura Guastella, Martina Gugliotta, Giusi La Ferrera, Elisabetta Mascali, Giulia Nasa, Princess Oppong, Aurora Pagana, Elisa Pagana, Rachele Rotondo, Serena Spalletta, Elisa Spalletta, Maria Chiara testa, Silvia Tomarchio. Allenatore Francesco Andolina.

L’Halikada Gattopardo Palma di Montechiaro in partenza per la prima trasferta di oggi in A2 donne

Halikada Gattopardo Palma di Montechiaro: Concetta Bianchi, Marta Marotta, Dafne Munda, Ilary Vecchio, Federica Tardino, Maria Vanessa Ballacchino, Fabiola Antona, Maria Brunetto, Martina Bonvissuto, Elisa Amoroso, Giulia Riolo, Sara La Cognata, Giorgia Florio, Giuliana Ripellino, Roberta Abate. Allenatori: Nuccio Bona e Rossella Porrello.

L’etnea Chiara Priolo (Pallamano Trapani) in azione con la maglia dell’Handball Erice in A1

Pallamano Trapani: Lucia Maria Cenicola, Lorena Contino, Maira De Marinis, Alice L’Abbate, Giuilia Licata, Martina Lista, Tania Marino, Cristina Morello, Sabrina Morello, Serena Mucci, Adele Plazzotta, Irina Podariu, Chiara Priolo, Carmela Stellato, Katarina Mydlova. Allenatore: Laura Avram.

