Pallamano: oggi in campo Albatro Siracusa e Handball Erice

Sport

In Serie A Gold maschile esordio casalingo alle 16,30 per gli aretusei che ospitano l'ostico Merano e per la Serie A1 donne le trapanesi di scena a Teramo

I due massimi campionati di pallamano vedranno oggi in campo nella seconda giornata le due squadre siciliane Albatro Siracusa e Handball Erice, pronte a bissare i successi ottenuti all’esordio la settimana scorsa.

SERIE A GOLD MASCHILE. L’Albatro Siracusa di Mateo Garralda si presenta oggi al pubblico amico del PalaCorso (via alle 16,30; arbitri Ciro e Luciano Cardone) dopo il convincente successo sul campo della matricola Chiaravalle (31-23) e di fronte si troverà il Merano tra gli avversari nella lotta per la conquosta di un posto nei play off scudetto con gli altoatesini che arrivano a Siracusa dopo aver vinto all’esordio il derby contro il Pressano (28-23).

L’Albatro Siracusa al completo, oggi alle 16,30 al PalaCorso ospiterà il Merano

“Sarà sicuramente una partita impegnativa – le parole della vigilia del tecnico spagnolo Mateo Garralda – giochiamo contro una delle prime squadre del campionato e che lotta sempre per lo scudetto. Hanno un’ottima difesa, rapida e sempre pronta a lavorare con intensità. Sono bravi e veloci nei contrattacchi e mantengono una buona mobilità in avanti sfruttando varie combinazioni. È sicuramente un match interessante per la nostra squadra e possiamo vincere, questo a condizione che resti chiaro nelle nostre menti che la partita dura 60 minuti. Contro squadre del genere un calo di soli 5 minuti pregiudica tutto ed è difficile recuperare”.

Filippo Angiolini (Albatro Siracusa)

Riccardo Fasanelli, portiere dell’Albatro che forma la coppia con il Pedro Hermones, ha vestito la maglia di Merano sino all’anno passato. I meranesi hanno raggiunto nella passata stagione le finali di Coppa Italia e Supercoppa, mentre l’Albatro ha ritrovato l’accesso alla Final Eight di Coppa Italia ed è reduce da un mercato molto ambizioso che ha portato in Sicilia ben 9 giocatori, tra gli altri, il terzino sinistro campione d’Italia Filippo Angiolini.

SERIE A1 DONNE. Prima trasferta per l’Handball Erice del tecnico spagnolo Ignacio Aniz Legarra Iñaki, in campo oggi a Teramo (via alle 18,30; arbitri Fasano e Lorusso) dopo il convincente esordio casalingo contro il Leno.

Il vicepresidente Nobert Biasizzo, Vittoria Abbenante e il presidente Michele Ingardia (Handball Erice)

“Ci siamo dimostrati capaci di gestire al meglio l’esordio casalingo – le parole del tecnico spagnolo – e sono certo che giocheremo con lo spirito giusto per ripeterci anche nella prima gara esterna. Noi rispettiamo tutte le avversarie: in questo caso Teramo, che è una buona squadra. Sappiamo che ogni partita nasconde insidie, ma anche quali siano i nostri obiettivi”.