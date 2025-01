Pallamano: oggi in Danimarca via ai Mondiali, Italia in campo dopo 28 anni e in azzurro c’è il siracusano Umberto Bronzo

Sport

Figlio d'arte con il papà Corrado presente l'ultima volta della nazionale nella rassegna iridata in Giappone de 1997. Tra i convocati del c.t. Trillini anche il toscano Filippo Angiolini dell'Albatro Siracusa. Oggi alle 18 esordio contro la Tunisia in diretta su Sky Uno (202)

La Nazionale italiana di pallamano maschile tornerà a disputare un Campionato del Mondo. Un’attesa lunga 28 anni è finita: l’Italia tornerà così protagonista a Mondiali di pallamano, e come nel 1997 a Kumamoto in Giappone con allora in azzurro due siracusani, il pivot Corrado Bronzo e il terzino Sandro Fusina dell’Ortigia dei tre scudetti, anche in Danimarca da oggi in campo ci sarà un pezzo di Sicilia. Tra i selezionati del c.t. Riccardo Trillini per il Mondiale che oggi alle 18 a Herning in Danimarca vedrà gli azzurri all’esordio iridato contro la Tunisia, ci sarà un figlio d’arte come l’ala Umberto Bronzo e il terzino toscano Filippo Angiolini dell’Albatro Siracusa che gioca in Serie A Gold.

Umberto bronzo, classe 2000, siracusano, punto di forza dell’Italia

Corrado Bronzo, ex pivot azzurro e scudettato con l’Ortigia Siracusa

Una formazione dell’Ortigia campione d’Italia con Corrado Bronzo col numero 10 e Franco Chionchio numero 15

Franco Chionchio indimenticabile giocatore dell’Ortigia e ora team leader dell’Italia e Sandro Pagaria, presidente Federpallamano Sicilia

SICILIA IN POLE. Lo storico pass per la rassegna iridata, il primo conquistato dal lontano 1997, è arrivato lo scorso maggio con la doppia vittoria nella decisiva sfida playoff col Montenegro: su quell’exploit la compagine guidata dal c.t. Riccardo Trillini deve costruire per il presente ma soprattutto per il futuro per dare una gioia agli oltre 22.000 tesserati di questa disciplina che in Sicilia conta una grande tradizione con 6 scudetti in bacheca (3 Ortigia Siracusa maschile con in squadra il mitico Franco Chionchio, il teramano, che ora è il team leader dell’Italia ai Mondiali); 2 De Gasperi Enna e 1 Eos Siracusa donne) mentre in questa stagione per la gioia di Sandro Pagaria presidente Federpallamano Sicilia, Erice tra le donne dopo Coppa Italia e Supercoppa punta allo scudetto e l’Albatro Siracusa ai play off scudetto uomini.

Umberto Bronzo con la maglia n° 13, stesso numero del papà Corrado ai Mondiali di 28 anni fa

CASACCA N° 13 PER UMBERTO, LA STESSA DI PAPA’ CORRADO. Umberto Bronzo, classe 2000, sportivamente è cresciuto all’Albatro Siracusa, prima di spostarsi, a 18 anni, allo Junior Fasano. Poi ancora due anni a Siena con in panchina Sandro Fusina e nel 2021 l’arrivo al Sassari dove ha conquistato la Coppa Italia e dopo due stagioni è passato al Dunkerque in Francia, per fare il ritorno nel 2024 in Sardegna. E il tutto sempre sotto lo sguardo di papà Corrado, campione d’Italia con la storica Ortigia Siracusa e anche lui in carriera punto di forza dell’Italia. Ai Mondiali Umberto Bronzo avrà il numero 13, lo stesso indossato dal papà Corrado ai Mondiali in Giappone del 1997. Umberto Bronzo, ala destra, in carriera ha segnato oltre 500 reti con il Sassari e alla ripresa del torneo andrà a caccia delle ultime reti che mancano per arrivare a quota 1000 nella massima serie.

Filippo Angiolini, classe 1999, terzino, due scudetti con il Fasano e da quest’anno punto di forza dell’Albatro Siracusa in Serie A Gold

LE AVVERSARIE. Ai Mondiali il sette del c.t. Riccardo Trillini è stato inserito nel girone B di Herning con i padroni di casa della Danimarca, Algeria e Tunisia.

LA FORMULA. Superano il primo turno le prime tre di ciascun girone, che accedono alla fase successiva portando con loro i punti ottenuti contro le squadre a loro volta qualificate. Le prime tre del Gruppo B, quello dell’Italia, incroceranno nel main round le migliori tre del Gruppo A formato da Germania, Repubblica Ceca, Polonia e Svizzera. Le migliori due del main round accedono ai quarti di finale.

Il c.t. azzurro Riccardo Trillini

Franco Chionchio, team leader dell’Italia ai Mondiale e l’azzurro Umberto Bronzo, figlio di Corrado, suo compagno di squadra nell’Ortigia Siracusa dei tre scudetti

LE PAROLE DEL C. T. TRILLINI. “Andare ai Mondiali ha un valore immenso per il nostro movimento –le parole del c.t. Riccardo Trillini alla vigilia della partita di oggi con la Tunisia, in diretta dalle 18 su Sky Uno (201) – e il tempo potrà dirci se questo sarà poi sinonimo di una stabilizzazione della pallamano italiana a questi livelli. Sappiamo di avere una responsabilità importante in questo senso, nei confronti di chi ci segue e tifa per noi, ma siamo felici di averla. Se l’Italia giocherà come sa fare, come ha dimostrato, ritengo che il nostro girone ci permetta di giocarcela per il passaggio del turno. È bellissimo essere qui e incarnare l’affetto e il sostegno che tantissimi ci stanno facendo arrivare dall’Italia, orgogliosi di vivere insieme a noi questo momento”.

Umberto Bronzo in azione

