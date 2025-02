Pallamano: oggi trasferte insidiose per Albatro Siracusa (A Gold) e Handball Erice (A1 donne)

Sport

In A Silver maschile sfide casalinghe per Haenna e Mascalucia. B maschile: oggi il big match Cus Palermo "A"-Il Giovinetto. A2 donne: domani derby Trapani-Halikada Gattopardo. In azzurro tre giovani talenti siciliani: Martina Bonvissuto (Halikada), Anna Laudicina (Marsala) e Davide Pivato (Albatro Sr)

La quarta giornata di ritorno della Serie A Gold di pallamano naschile vedrà oggi (via alle 18; arbitri Fato e Guarini) l’Albatro Siracusa di scena sul parquet del Camerano con obiettivo i due punti per continuare la corsa ai play off scudetto, dopo il mezzo passo falso interno del sette di Mateo Garralda contro il Bressanone riuscito ad impattare al PalaCorso.

“Il campionato italiano si conferma difficile e complicato quando si gioca in trasferta – spiega Mateo Garralda – andiamo a giocare contro una squadra reduce da una vittoria importante sul campo di Pressano e ricordiamo che all’andata abbiamo vinto con soli due gol di scarto e questo deve farci capire che giochiamo contro una squadra difficile da affrontare con una buona organizzazione difensiva, ma da Camerano dobbiamo tornare con i due punti, importanti per il nostro campionato”.

Tra i convocati dell’Albatro per la trasferta di Camerano anche il giovanisismo talento Riccardo Giuffrida, classe 2009, che sta facendo bene con la squadra di Serie B con un bottino di 71 reti.

SERIE A SILVER. Sfide casalinghe per Haenna (oggi alle 18,30; Di Domenico e Fornasier) contro il Cologne e il Team Mascalucia (oggi alle 17,30; Bassan e Bernardelle) contro il quotato Romagna.

Una formazione dell’Haenna di Serie A Silver

Per l’Haenna reduce dal pesante ko a Salerno, una partita da vincere a tutti i costi come sottolinea il vicepresidente Luigi Savoca: “All’andata a Cologne giocammo una delle nostre migliori partite a ulteriore conferma che la nostra è una squadra che quando vuole può giocare alla pari con chiunque. Contro il Cologne avremo il supporto del nostro pubblico che può fare la differenza“.

Giuseppe Celano, Piero Pistone e Matteo Villani (Team Mascalucia)

“È il giorno della gara che può determinare il cammino della nostra squadra in questo campionato – le parole dei dirigenti del Team Mascalucia – una sfida da non perdere assolutamente e servirà la spinta del nostro pubblico che aspettiamo numeroso sugli spalti del PalaWagner“.

Serie b: la capolista Cus Palermo “A” vincitrice della Coppa Sicilia 2025

SERIE B. Oggi è in programma il big match Cus Palermo “A”-Il Giovinetto Petrosino (via alle 16; Romana e D’Annibale) con la capolista che riceve la visita dei trapanesi che inseguono ad un solo punto. Il Cus Palermo “A” è reduce dal trionfo in Coppa Sicilia a Regalbuto e ha la possibilità di allungare. A questa sfida guarda il Girgenti che si trova a due soli punti dalla vetta e oggi (18,30; Pizzo e Romeo) ospita lo Sport Club Scicli. Il programma di oggi è completato da Beach Team Messina-Cus Palermo “B” (16,30; Cannata e Farinaceo).

Il Girgenti finalista di Coppa Sicilia e terza forza della Serie B

Domani la prima giornata di ritorno si completa con Albatro Siracusa-Marsala (15,30; Botano e Giallongo); Gagliano Aetna-Villaurea Palermo (16; Napoli e Bonaccorso) e Scicli Social Club-Pallamano Avola (17; Bertino e Manuele).

Un time out dell’Handball Erice del tecnico spagnolo Cristina Cabeza Gutieèrrez

SERIE A1 DONNE. La capolista Handball Erice attesa oggi (via alle 17,30; Della Fonte e Sclano) dalla trasferta sul campo del Casalgrande Padana nel giorno dello scontro diretto tra Pontinia (le laziali sono le uniche ad aver inflitto una sconfitta all’Erice) e il Salerno, le due squadre che inseguono a due punti le trapanesi. “Ci avviciniamo come sempre alla partita – le parole di Cristina Cabeza Gutiérrez, tecnico dell’Handball Erice – con il morale alto. La squadra sta migliorando molto in difesa, e in attacco stiamo mettendo molta più velocità e ritmo. Anche le nuove arrivate sono ideali per praticare questo tipo di gioco e si sono integrate molto bene. La squadra sta crescendo molto”.

Una formazione del Trapani seconda forza della Serie A2 donne

SERIE A2 DONNE. Oggi (alle 18,30; D’Ovidio e Lucatelli) trasferta insidiosa per il Mattroina sul campo del Prato, mentre domani va di scena il derby Trapani-Halikada Gattopardo Palma di Montechiaro (via alle 12; Pezzer e Campagna) con le trapanesi di Laura Avram a caccia dei 2 punti per affiancare in vetta il Chiaravalle che osserva il turno di riposo.

I talenti del beach handball azzurro in raduno: in alto da sinistra Franco Chionchio, Claudio Zafarana e il portiere Anna Laudicina del Marsala e sempre in alto da destra il tecnico Stefano Chirone e Sandro Pagaria, presidente Federpallamano Sicilia. In basso la terza da destra col n° 9, Martina Bonvissuto dell’Halikada Gattopardo

SICILIA AZZURRA. Dal beach all’attività indoor la Sicilia si veste d’azzurro. Al raduno al Planet Beach Stadium di Chieti nella selezione dell’Italia Under 17 di beach handball che in estate parteciperà agli Europei di categoria in Turchia, tra le convocate dal tecnico siracusano Claudio Zafarana affiancato da Stefano Chirone, dal team manager azzurro Franco Chionchio e da Sandro Pagaria, presidente Federpallamano Sicilia e delegato per il beach azzurro, c’erano anche due talenti siciliani: il portiere Anna Laudicina del Marsala e Martina Bonvissuto dell’Halikada Gattopardo, entrambe classe 2009.

Martina Bonvissuto (Halikada Gattopardo Palma di Montechiaro)