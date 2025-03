Pallanuoto A1, Catania (ultima) spera nei playout distanti solo un punto

La massima serie

I ragazzi della Nuoto Catania saranno ospiti di un Quinto ben attrezzato ma che spesso ha faticato con le «piccole» del torneo

Ultimi in classifica ad un sola distanza dalla zona playout, domani i ragazzi della Nuoto Catania saranno ospiti di un Quinto ben attrezzato ma che spesso ha faticato con le «piccole» del torneo. La ventiduesima giornata della A1 maschile di pallanuoto 2024/2025 è la prima di cinque finali per la formazione etnea.

Nel match d’andata i rossazzurri uscirono sconfitti per 8-10. «Domani inizierà per noi un ciclo di partite molto importante – sottolinea il vice capitano rossazzurro Eugenio Russo – che decreterà il nostro finale di stagione. Veniamo da tre settimane complicate nelle quali abbiamo affrontato le migliori squadre del campionato. Quinto è un’ottima squadra con delle ottime individualità che probabilmente ha raccolto meno di quanto merita. Noi abbiamo lavorato intensamente e bene in queste settimane per farci trovare pronti sia fisicamente che mentalmente per questo finale di stagione cercando di fare punti e di andare a disputare i playout».

