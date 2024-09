Patologie prostatiche, sul “ring” cure d’avanguardia: dalla robotica alle attuali terapie su misura

Convegno scientifico | sabato 14 settembre, sede idipharma

Sede idipharma | via G. Mameli 12 | Aci Bonaccorsi (Catania)

L’iperplasia prostatica benigna (IPB), il carcinoma prostatico e le più attuali scelte terapeutiche mini-invasive sono i temi al centro di un convegno scientifico che nel territorio etneo metterà a confronto – presso idipharma, sabato 14 settembre, alle ore 15.00 – esperti di fama nazionale.

L’evento “Patologie Prostatiche, stato dell’arte: Terapia Medica e Chirurgia Mini-Invasiva” sarà guidato dal responsabile scientifico Rosario Leonardi – direttore del reparto di Urologia della Casa di Cura Musumeci GECAS – sotto l’egida della Società Scientifica UROP (Urologi Ospedalità Pubblica Privata): «Ci confronteremo sull’esigenza di dover attuare, sempre più, una tailored therapy per ogni caso clinico – ha spiegato il professore Leonardi – discuteremo le tecniche disostruttive endoscopiche che mirano a preservare la funzione sessuale, rispettando le esigenze del paziente ma senza perdere di vista i risultati funzionali. Evidenzieremo l’importanza del dialogo trasparente con il paziente per informarlo sulle possibili conseguenze nel breve e nel lungo periodo, illustrando vantaggi e limiti di ogni singola metodica».

Il focus consentirà di analizzare e approfondire diverse tecniche chirurgiche per la cura del tumore prostatico, prima fra tutte quella robotica: «Non è più la terapia del futuro, perché è da considerarsi ormai attuale e consolidata – ha sottolineato Leonardi – oggi la tecnica robotica è fruibile con alti livelli di qualità e risultati tangibili, anche nella nostra provincia e in genere in tutta la Sicilia. Durante i lavori introdurremo le novità della terapia medica dell’ipertrofia prostatica, illustrando quanto emerge dalla ricerca di una realtà farmaceutica siciliana».

Tenendo a fuoco il principio della terapia su misura, i relatori affronteranno i temi in una sorta di “ring” per la valutazione delle diverse tecniche proposte sulla base di relativi risultati, complicanze, tempi di ricovero. L’audience parteciperà discutendo quanto esposto dagli esperti nel “round”, votando la tecnica e il relatore più convincente. Il convegno è suddiviso in tre sessioni. Durante l’ “UroRing IPB” moderato da Rocco Damiano e Vincenzo Serretta ci sarà un primo round sulle “Prostate over 100 gr”, nel quale si affronteranno all’angolo “Robotico” Arturo Lo Giudice e all’angolo “Holmio” Angelo Cafarelli con la discussant di Giuseppe Coraci; al secondo round sulle “Prostate 60-90 gr” ci saranno all’angolo “Rezum” Sebastiano Condorelli e all’angolo “Laser” Rosario Leonardi con la discussant di Giorgio Russo; al terzo round sulle “Prostate 30 – 50 gr con componente di collo” si confronteranno all’angolo “TUIP” Alessandro Calarco e all’angolo “TIND” Mauro Dimitri con la discussant di Emanuele Caldarera.