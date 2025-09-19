Paura a Linate, uomo scavalca la recinzione facendo irruzione sulla pista

l'allarme

Voli bloccati per un po', l'intervento della Polaria

Un uomo ha fatto irruzione questa mattina sulla pista dell’aeroporto di Linate, ma è stato immediatamente bloccato dal personale di sicurezza e consegnato alla Polizia di Frontiera Aerea (Polaria).

All’arrivo della polizia, l’uomo si è disteso a terra senza parlare ed è stato trasportato in ospedale. In possesso di documenti tunisini, la sua identità è ancora in fase di accertamento.

