Pd, M5s e Controcorrente annunciano una manifestazione per il 15 giugno a Palermo

L'annuncio

La manifestazione sarà in piazza del Parlamento e avrà come motivo la difesa della sanità pubblica

Pd, M5s e il movimento Controcorrente chiamano a raccolta sindacati, associazioni e cittadini per una manifestazione regionale in difesa della sanità pubblica in programma a Palermo il prossimo 15 giugno. All’iniziativa hanno già aderito Avs, Cgil e Psi. Ad annunciare la mobilitazione con decine di pullman che arriveranno da ogni parte della Sicilia, in conferenza stampa a Palazzo dei Normanni, il coordinatore siciliano del M5s Nuccio Di Paola, il leader di Controcorrente e deputato regionale Ismaele La Vardera, la vice segretaria del Pd Valentina Chinnici e Francesco Lucchesi della Cgil.