Pd Sicilia, documento a sostegno della ricandidatura di Barbagallo in vista del congresso

PARTITO DEMOCRATICO

Tra i firmatari parlamentari nazionali e regionali e diversi segretari provinciali

«Siamo molto soddisfatti per la scelta di sostenere la mozione “rigeneriamo il Pd” a sostegno della candidatura di Anthony Barbagallo come segretario regionale del Pd siciliano. Lo siamo ancora di più per il contributo di idee portato in sede di redazione della mozione stessa». Così fonti dell’area che in Sicilia fa riferimento alla segreteria nazionale del Pd.

Sono oltre ottanta le firme apposte a un documento di supporto al congresso della ricandidatura dell’attuale segretario dei Dem in Sicilia, Anthony Barbagallo. Tra i firmatari il parlamentare Peppe Provenzano, il vice presidente Dem in Senato Antonio Nicita, la deputata Giovanna Iacono, i parlamentari regionali Nello Dipasquale e Dario Safina, l’ex eurodeputato Pietro Bartolo, il coordinatore regionale della mozione Schlein, Sergio Lima.

«Il congresso che ci apprestiamo a celebrare è un momento importante di confronto su quanto il Pd dovrà fare per tornare ad essere vincente e in sintonia con il lavoro che la nostra segretaria nazionale sta facendo, partendo da un profondo cambiamento dei metodi e dei linguaggi – spiegano le fonti che sostengono Barbagallo – E anche con un processo ampio di rinnovamento dei propri gruppi dirigenti. Farlo avendo accanto il corpo largo del nostro partito ci conforta e ci incoraggia».

«Dai segretari di quasi tutte le federazioni a tanti e tante rappresentati nelle istituzioni nazionali e regionali, dai sindaci agli amministratori locali, dall’esperienza di tanti e tante che hanno ricoperto in passato ruoli istituzionali ai rappresentanti dei movimenti e della società, dai tantissimi segretari e segretarie di circoli ai dirigenti nazionali è un elenco non di nomi ma di storie che insieme ci aiuteranno a cambiare ancora di più questo partito», concludono.