Pelligra in città, domenica sarà allo stadio per il debutto del Catania in campionato

calcio

I rossazzurri riceveranno il Foggia (il via alle 21) di fronte al pubblico amico

Il presidente del Catania, Ross Pelligra, arrivato in città nelle scorse ore, ha trascorso un pomeriggio in sede, al Massimino per discutere con i dirigenti le future strategie in vista della fine del mercato estivo e in attesa che possa cominciare l’asta al rialzo per aggiudicare la struttura di Torre del Grifo. Il patron sarà in tribuna per assistere al debutto dei rossazzurri in campionato. Domenica il Catania riceverà il Foggia (il via alle 21) di fronte al pubblico amico.

Il patron rimarrà in Sicilia per alcuni giorni anche per organizzare l’attività giovanile e quella della squadra femminile. In sede ha parlato a lungo con il vice presidente Grella, con il direttore generale Zarbano e con il diesse Pastore che sta gestendo le operazioni in entrata, ma anche quelle in uscita. Il centrocampista De Rose è vicino al passaggio al Cosenza.