Pelligra resta con solo il 10% della società che preso l’ex Blutec, la Regione: «Vigileremo con grande attenzione»

L'AREA INDUSTRIALE

L’assessore alle Attività produttive: «La prima cosa che dobbiamo garantire è la reindustrializzazione di quell'area e il mantenimento dei livelli occupazionali»

La Pelligra Italia Holding, gruppo italo-australiano che lo scorso ottobre aveva vinto il bando per l’assegnazione dell’area ex Blutec ed ex Fiat di Termini Imerese, come riportato in esclusiva dal nostro giornale, attraverso un aumento di capitale e il contestuale ingresso di nuovi soci avrebbe riconfigurato l’assetto societario, rimanendo in possesso del 10% della srl, equivalente al capitale nominale di 10.000 euro euro versato al momento dell’acquisizione delle aree. Il 70,22% andrebbe adesso all’azienda Nicolosi Trasporti, impresa di logistica; il 19,78% al Consorzio artigiano edile costruttori, con sede a Comiso (Ragusa).

Pelligra, attuale presidente del Catania Calcio, aveva vinto il bando del ministero delle Imprese e del Made in Italy con un’offerta di 8,5 milioni e l’impegno di assumere almeno 350 dipendenti.