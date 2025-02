PeR: «La maggioranza, l’MpA e Schifani prendano le distanze da Castiglione»

dopo gli arresti

«PeR ha sempre posto come presupposto la coerenza politica, l’etica e la legalità. L’operazione Antimafia che ha visto tra gli altri coinvolti anche un parlamentare regionale di maggioranza talaltro componente della commissione regionale antimafia necessita una riflessione seria, le istituzioni politiche dello Stato non possono essere inquinate e minacciate da commistioni politico-mafiose». LO ha detto il segretario regionale di PeR Miguel Donegani. «Come PeR Progressisti e Rinnovatori – ha aggiunto – ci aspettiamo una presa di distanza da parte del partito del deputato coinvolto e da parte dei partiti di maggioranza e dello stesso Presidente Schifani. Nella consapevolezza che si é innocenti fino al terzo grado di giudizio e nella speranza che il Deputato coinvolto possa dimostrare la sua estraneità ai fatti, nel frattempo riteniamo sia opportuno da parte dell’interessato di fare un passo indietro dagli incarichi politici che indirettamente investono le istituzioni politiche e ne minacciano la credibilità».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA