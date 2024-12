Per Natale a Catania “barriere antiterrorismo” in via Etnea

Sicurezza

Lungo la strada principale della città le fioriere dovrebbero impedire episodi come quello di Magdeburgo

Fioriere in funzione di barriere antiterrorismo sono state posizionate lungo la via Etnea, a Catania per garantire la sicurezza di quanti si recano nei mercatini e partecipano agli eventi natalizi che si svolgeranno per tutto il periodo delle festività nei pressi della principale arteria cittadina.

Le misure sono state adottate dall’Amministrazione comunale in esecuzione delle nuove indicazioni della Prefettura e del Governo nazionale, finalizzate a rafforzare i servizi di vigilanza e controllo soprattutto dei mercatini e dei villaggi di Natale in seguito all’attentato di Magdeburgo. I percorsi degli autobus dell’Amts sino all’Epifania saranno, per questo, deviati su via Umberto (a scendere) e su via Sant’Euplio (a salire).

