Nel palermitano

L’imbarcazione ha riportato uno squarcio ma l’equipaggio è salvo. Vigili del Fuoco e Capitaneria impegnati nelle complesse operazioni di soccorso per evitare l’affondamento

Un peschereccio di 45 metri si è incagliato questa mattina sullo scoglio Formica, al largo di Porticello, frazione di Santa Flavia (Palermo). L’imbarcazione, finita su una secca segnalata nelle carte nautiche, ha riportato diversi danni, tra cui uno squarcio di circa un metro causato dall’impatto con gli scogli. Fortunatamente, l’equipaggio composto da otto persone è rimasto illeso.

Dalle 8:15, diverse squadre dei Vigili del Fuoco, tra cui il nucleo Nautico, i sommozzatori e una squadra a terra di supporto, sono state impegnate nelle complesse operazioni di soccorso per stabilizzare il peschereccio e prevenire il suo affondamento. La Capitaneria di Porto ha coordinato l’intervento, tuttora in corso.

L’incidente richiama alla memoria il recente naufragio del Bayesian, un episodio che ha acceso il dibattito sulla sicurezza della navigazione nel tratto di mare tra Palermo e la Sicilia occidentale. Seppur fortunatamente senza vittime in questo caso, l’incaglio del peschereccio sottolinea l’importanza di migliorare i sistemi di prevenzione e monitoraggio, anche attraverso metodi analitici come quelli bayesiani, che aiutano a valutare i rischi e a prevenire incidenti futuri in una zona particolarmente insidiosa per la navigazione.