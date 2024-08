Pesci “alieni”, le specie invasive tropicali arrivano anche in Sicilia

Il convegno a Ustica

Pesce scorpione, palla maculato, pesce coniglio scuro e pesce coniglio striato sono stati segnalati per la prima volta anche nell'Isola

Pesce scorpione, palla maculato, pesce coniglio scuro e pesce coniglio striato sono quattro specie aliene invasive di origine tropicale segnalate nei mari italiani, per la prima volta in Sicilia, a cui prestare attenzione per evitare incidenti. Termina con una riflessione e con un approfondimento sul nostro mare e sui cosiddetti «pesci alieni» il «Libro Fest», la rassegna in corso a Ustica, organizzata dall’Associazione Villaggio Letterario, ideata e coordinata da Anna Russolillo, curata insieme a Franco Foresta Martin e Valerio Agnesi.La decima edizione culminerà, infatti, giovedì 22 e venerdì 23 agosto, alle ore 19, nell’Area Marina Protetta di Ustica, con un progetto inclusivo che si intitola «Pesci in 3D. I pesci alieni pericolosi che minacciano il Mediterraneo», iniziativa ideata da Anna Russolillo, Maria Concetta Cusimano e Leonardo Sutera Sardo, allo scopo di far conoscere e spiegare come affrontare questi nuovi abitanti dei nostri mari. In programma laboratori di arte tattile, abc braille per bambini e adulti vedenti non vedenti e ipovedenti e biologia marina con la tiflologa Maria Concetta Cusimano (dal 2009 responsabile del Centro di consulenza tiflodidattica della Federazione Pro Ciechi, presso l’Istituto dei Ciechi di Palermo), l’architetto Anna Russolillo, l’artigiano usticese Pasquale Palermo, il direttore dell’Amp di Ustica Davide Bruno, la biologa marina Annalisa Patania, e i documentaristi Pippo Cappellano e Marina Cappabianca. Ospite d’eccezione, Maria Cristina Gambi, ricercatrice della Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli, dal 2021 presso l’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale – OGS di Trieste. L’ingresso è libero.

