Pesi: all’European Cup Under 15 in trionfo il catanese Samuel Cocuzza

A Bucarest il talento della Catania Pesistica Olimpica ha vinto l'oro nella categoria 55 kg. Tra le donne bronzo nella categoria 49 kg della peloritana Aurora Schepis (Antudo Wheightlifiting)

Italia in trionfo all’European Cup Under 15 di sollevamento pesi grazie all’impresa firmata a Bucarest dal catanese Samuel Cocuzza. Il talento etneo allenato alla Catania Pesistica Olimpica dal papà Alessandro, ha sbaragliato il campo nella categoria 55 kg vincendo la Coppa Europa sollevando 80 kg allo strappo e 97 kg nello slancio per un totale di 177 kg che è servito per vincere l’oro con un punteggio sinclair di 306 punti.

Al centro Samuel Cocuzza con a fianco papà Alessandro e la mamma Beatrice

Maria Vittoria Sportelli, Samuel Cocuzza e il tecnico Marco Di Marzio, responsabile settore giovanile Team Italia

“Sono felice e ringrazio mio papà Alessandro e mia mamma Beatrice – le parole di Samuel Cocuzza – per il lavoro che svolgono per permettermi di allenarmi al meglio e i tecnici azzurri, il maestro Marco Di Marzio e Maria Vittoria Sportelli che sono stati fantastici nella gestione gara e in tutta la preparazione. Rimane solo il rammarico per aver lasciato qualche kg a casa rispetto al mio primato personale, ma questo mi permette non solo ben sperare, ma di avere benzina sul fuoco che non guasta in vista delle prossime competizioni nazionali e internazionali”.

Samuel Cocuzza (Catania Pesistica Olimpica) sul podio

E sicilia sul podio grazie anche all’altra impresa firmata dal talento peloritano Aurora Schepis allieva alla Antudo Strenght&Conditioning Milazzo del maestro Davide Cattafi che per l’occasione ha fatto il suo esordio da tecnico in un grande evento internazionale.

Davide Cattafi e Aurora Schepis (Antudo Wheightlifiting Milazzo)

Aurora Schepis ha vinto il bronzo nella categoria 49 kg rimanendo in corsa per tutta la gara per il titolo continentale. Alla fine di una gara serratissima Aurora Schepis ha vinto il bronzo sollevando 57 kg allo strappo e 67kg allo slancio ottenendo alla fine il primato personale con un totale di 124 kg.

Samuel Cocuzza (Catania Pesistica Olimpica) e il colonnello Giuseppe Minissale, vicepresidente Federpesistica nazionale