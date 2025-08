Petrolchimico di Siracusa, allarme dei sindacati: «Manca una strategia per la riconversione»

La nota

Lo scrivono Fim, Fiom e Uim regionali e di Siracusa, in una nota congiunta

Fim, Fiom e Uim regionali e di Siracusa, in una nota congiunta, segnalano «l’assenza di una strategia politica chiara e condivisa per la riconversione del polo petrolchimico di Siracusa, in particolare nell’area industriale di Priolo-Augusta-Melilli, col rischio concreto di pesanti ripercussioni sull’occupazione e sul futuro produttivo del territorio» . I sindacati chiedono un confronto «alla pari con governo, imprese e istituzioni locali e investimenti pubblici e privati per una riconversione sostenibile e competitiva e la valorizzazione delle aree industriali dismesse come hub per progetti green e innovativi».

«Impianti spenti, manutenzioni assenti e livelli di sicurezza insufficienti – scrivono i segretari regionali Fim, Fiom Uil, Pietro Nicastro, Francesco Foti e Vincenzo Comella e i segretari provinciali Angelo Sardella, Antonio Recano e Giorgio Miozzi – producono il rischio di desertificazione industriale e di perdita di migliaia di posti di lavoro. Si rischia cioè di determinare una vera e propria emergenza sociale. In assenza di indicazioni da parte del Governo su obiettivi, settori strategici e coperture finanziarie – sostengono i sindacalisti – per difendere l’industria a Siracusa è necessario realizzare investimenti per una transizione energetica ambientalmente e socialmente sostenibile».

I sindacati sottolineano che «i lavoratori vogliono essere protagonisti del cambiamento, non vittime di scelte calate dall’alto o, peggio, dell’inerzia istituzionale» E che «il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori è fattore indispensabile per gestire il cambiamento».