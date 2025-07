Piastri e le McLaren dominano il Gp del Belgio, Leclerc è terzo, Hamilton settimo dopo una super rimonta

FORMULA 1

Oscar Piastri domina il Gp del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il pilota australiano vola con la sua McLaren e sul circuito di Spa chiude davanti al compagno di squadra Lando Norris e alla Ferrari di Charles Leclerc. Quarto Max Verstappen su Red Bull, quinto Russell su Mercedes. Poi Albon e Hamilton, che chiude al settimo posto al termine di una rimonta pazzesca.

La gara, inizialmente prevista alle 15, inizia in ritardo di un’ora e 20 a causa della pioggia battente. Dopo l’attesa, si parte in regime di safety car e al termine dei primi 4 giri c’è già il momento cruciale della gara, con il sorpasso del leader della classifica piloti sul compagno di squadra. Le posizioni in testa resteranno le stesse fino al 44esimo e ultimo giro, nonostante i distacchi ridotti in pista. Così Piastri centra l’ottava vittoria in carriera, la sesta stagionale, interrompendo un’astinenza che durava dall’1 giugno a Barcellona