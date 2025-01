Piazza Palestro come “Cavalleria Rusticana”: nel 2017 un altro omicidio per una donna contesa

Il precedente

Nel 2017 al Fortino fu ucciso Enzo Valenti. La vittima è raffigurata in diversi murales a Catania.

Lo hanno ammazzato sotto la chiesa. Sette anni fa. Enzo Valenti aveva appena 21 anni quando Danilo Guzzetta, 18enne all’epoca, l’ha ucciso. Una lite per una ragazza contesa. Una discussione in un locale e poi l’appuntamento chiarificatore al fortino. Piazza Palestro. Guzzetta prima si nascose e poi si costituì alla polizia. Quell’omicidio avvenne il 20 dicembre del 2017. Di Enzo Valenti rimangono due murales, uno in una strada vicino al Fortino e uno al Villaggio Sant’Agata. Quest’ultimo divenne anche il set di un videoclip di una canzone neomelodica dedicata alla sua morte.