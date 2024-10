Pietraperzia, la Cassazione annulla cinque condanne per l’omicidio di Filippo Marchì. Previsto un nuovo processo a Catania

Il verdetto

Il delitto è stato compiuto nel luglio del 2017

La Corte di Cassazione ha annullato le condanne inflitte dalla Corte d’assise d’appello di Caltanissetta per cinque persone accusate, a vario titolo, di aver progettato ed eseguito il delitto di Filippo Marchì avvenuto nel luglio del 2017 a Pietraperzia.

I primi due verdetti

L’ergastolo era stato inflitto sia dalla Corte d’assise nissena che in secondo grado ai fratelli Giovanni e Vincenzo Monachino – storici appartenenti a Cosa Nostra di Pietraperzia e ritenuti dalla procura distrettuale di Caltanissetta i mandanti del delitto – e poi ancora a Vincenzo Di Calogero e Gaetano Curatolo, mentre 30 anni di reclusione erano stati inflitti ad Angelo Di Dio. Per i cinque imputati assistiti dagli avvocati da Giuseppe Dacquì, Giovanni Palermo, Antonio Impellizzeri, Valerio Vianello e Alfredo Gaito.

Il prossimo passo

I cinque imputati, ora, attendono le motivazioni della Corte di Cassazione per poi avere un nuovo processo. Questa volta dinnanzi alla Corte d’assise di Catania. Un nuovo dibattimento d’appello per stabilire ruoli e dinamiche all’interno della criminalità organizzata pietrina che avrebbero indotto a stabilire il delitto di Filippo Marchì, rivenditore d’auto di 48 anni ammazzato nella sua proprietà di contrada Friddani.