Pippo Inzaghi è sbarcato a Palermo

Calcio

In tarda mattinata Pippo Inzaghi è atterrato a Palermo ed è stato fotografato subito con una sciarpa rosanero al collo. Il nuovo allenatore scelto dal City Group si è trasferito rapidamente in albergo, alle 19 sarà protagonista del primo impatto con la città e con la tifoseria che ieri, pubblicando un post ripreso dai canali ufficiali della società, aveva anche invitato allo stadio Barbera per un saluto. Domani mattina, invece, nella struttura di Torretta che ospita gli allenamenti del Palermo è prevista la conferenza stampa. Inzaghi parlerà, dalle 11, di futuro specificando particolari legati al suo modo di giocare, alla mentalità, al ritiro che la squadra comincerà a Chatillon il 13 luglio e anche della prima gara stagionale, quella della Coppa Italia in calendario alle 21.15 del 16 agosto in casa della Cremonese.

