Ponte sullo Stretto, dalla società via libera agli ultimi atti: ora la parola al Cipess per l’opera faraonica da 13,5 miliardi

Via libera dal cda della società Stretto di Messina agli ultimi documenti che serviranno entro pochi giorni al Cipess per dare il via libera, la prossima settimana, al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto.

«Una mole complessa di documenti», come ha spiegato l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci sia per la quantità dei documenti da presentare, «sulla quale abbiamo posto il massimo dell’attenzione, che per il coinvolgimento attivo di molti soggetti, come è stato con il recente Accordo di Programma sottoscritto da sette firmatari». L’obiettivo è quello di arrivare ad un’approvazione prima della pausa estiva. E, «da settembre vedere i lavori in corso», come ha sottolineato il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini che ha partecipato al cda odierno.

Il Cda ha approvato in particolare gli atti aggiunti ai contratti con il contraente generale, con il project management, con monitore ambientale e con il broker assicurativo, oltre a quello della convenzione con il Mit, allegato al piano economico dell’opera. Il valore aggiornato dell’investimento, a valle della definizione degli atti aggiuntivi con tutti i diversi affidatari approvati nel cda «resta confermato a 13,5 miliardi, interamente coperti dalla Legge di Bilancio 2025 e dall’aumento di capitale della Stretto di Messina sottoscritto nel 2023».

L’annuncio sui tempi piace ai mercati con i titoli di Webuild, maggiore azionista del general contractor per l’opera Eurolink, che anche grazie ai conti semestrali, prendono la rincorsa e chiudono la giornata a +5,3% a 3,98 euro per azione.

«Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera del Cipess che dovrebbe avvenire entro la fine dell’estate, dopo la registrazione della Corte dei conti, la deliberà sarà efficace e si entrerà nella fase realizzativa», ha spiegato Ciucci che fa il punto sui successivi step. «Sarà così avviata la progettazione esecutiva per fasi costruttive e la realizzazione del Programma delle Opere Anticipate che riguardano in via principale le operazioni propedeutiche alla cantierizzazione, la risoluzione delle interferenze, la bonifica degli ordigni bellici, le indagini archeologiche, geognostiche e geotecniche, la predisposizione dei campi base». Poi «con l’approvazione del Cipess ci sarà la dichiarazione di pubblica utilità dell’Opera che consentirà di avviare gli espropri. Si partirà con gradualità, secondo il piano largamente pubblicizzato nei mesi scorsi e sempre con la massima attenzione nei confronti degli espropriandi».