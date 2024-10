Posteggio supermercato di via Passo Gravina emblema dell’inciviltà dei catanesi

Notizie

Hanno installato i cestini per i rifiuti ma evidentemente è più comodo buttarli per terra ….del resto non è la propria casa e quindi dei beni e degli spazi comuni se ne può fare tranquillamente una discarica. Tutto questo può essere da spiegazione di come, il problema dei rifiuti più in generale, nella città di Catania è , e sarà sempre irrisolvibile.Ci dovremmo vergognare, e sicuramente non meritiamo, sia di essere parte dell’Italia (almeno di essere accomunati nell’appartenenza ad alcune regioni della stessa) sia dell’Europa.

