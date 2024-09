Pozzallo, rischio idraulico per il centro abitato

Attualità

Pronto il progetto definitivo per rimediare. Sarà illustrato in consiglio comunale

L’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna, altri territori dell’Italia e dell’Europa, che ha provocato gravi danni a persone e cose, obbligano chi ha la responsabilità di amministrare la cosa pubblica a impegnarsi per proporre soluzioni al fine di evitare i gravi danni provocati dai cambiamenti climatici.

Il Comune di Pozzallo, da qualche anno, si è impegnato al massimo. E’ fra i pochissimi Comuni d’Italia, che realizza opere di mitigazione ambientale che hanno come obiettivo quello di ridurre al minimo i danni provocati dalle abbondanti piogge, ormai vere e proprie bombe d’acqua, che distruggono intere città.

Si tratta di opere di ingegneria idraulica, molto complesse e di grande novità, che provocano durante la fase di esecuzione dei lavori tantissimi inconvenienti e disagi durante la loro esecuzione, ma che tuttavia debbano essere superati. Ecco perché il Comune di Pozzallo, dopo aver ottenuto un finanziamento di 670.000 € per la progettazione di opere delle centro abitato ed avere incaricato, previa gara europea, una società specializzata, ha quasi pronto un progetto definitivo, di 15 milioni di euro circa per opere di mitigazione contro il rischio idraulico.