Prima dell’alba l’Etna si placa dopo lo spettacolo notturno: declassato l’allerta per il volo

IL VULCANO

Si è conclusa l’attività stromboliana al cratere di Sud Est dell’Etna che ieri sera ha dato spettacolo illuminando di rosso il cielo di Catania. Intorno alle 5 del mattino si è esaurito ed è in fase di raffreddamento il trabocco lavico che ieri aveva dato vita a diverse braccia di fuoco che fuoriuscivano dal cratere.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha emesso questa mattina poco dopo le 5 un nuovo Vona (l’avviso per l’aviazione) in cui – in base all’osservazione e alle immagini delle telecamere di sorveglianza – ha comunicato lo stop dell’eruzione e dell’emissione di cenere vulcanica. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, ha declassato l’allerta per il volo da arancione a giallo. Ieri sera la nube si è diretta verso Nord Est e non ha comunque impattato con le operazioni di volo dell’aeroporto di Catania.