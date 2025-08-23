Prima i tornelli per andare a mare, adesso anche i pedaggi. La Vardera: «Regione espropri ingresso Capo Gallo a Palermo»

Notizie

Proprietari strada fanno pagare per accedere a riserva

«Chiederò alla Regione e all’assessore Savarino di espropriare quel pezzo di terra privato che rende accessibile solo a pagamento una delle più belle riserve che abbiamo nel palermitano. Un lavoro su Capo Gallo che ha iniziato il collega dei Cinque Stelle, Adriano Varrica e che vorrei portare avanti assieme a lui. Le nostre coste devono essere liberi e fruibili a tutti, i cittadini sono stanchi di dover pagare per cose che dovrebbero essere libere. E io non posso che essere con loro». Lo dice il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera, riferendosi all’ingresso nella costa sotto la montagna di Capo Gallo a Palermo che è di proprietà privata. Per accedere all’area via terra a piedi, con autoveicoli o moto i proprietari fanno pagare un pedaggio. L’ingresso altrimenti deve avvenire via scogli. La querelle va avanti da decenni.