Processo “Terra Bruciata”, per il clan Sangani chiesti più di 266 anni di carcere

Randazzo

Gli imputati sono accusati di mafia, estorsioni e droga

Quando nell’autunno di due anni e mezzo fa scattò l’operazione “Terra Bruciata”, che mise in ginocchio il clan Sangani, molti dissero che il vento stava cambiando a Randazzo. Quelle indagini dei carabinieri portarono gli ispettori prefettizi al Comune che poi è stato sciolto per infiltrazioni mafiose. Nonostante gli amministratori hanno sempre negato qualsiasi permeabilità della cosa pubblica con la mafia.I Sangani, che a Randazzo sono i rappresentanti mafiosi del clan Laudani di Catania, sono diventati autonomi rispetto agli ex alleati Ragaglia. Il clan è una delle compagini più aggressive e pericolose presenti alle falde dell’Etna. La violenza è nel codice genetico della cosca mafiosa che affonda le radici nei cruenti anni Novanta. Una pagina di storia criminale che è stata ripercorsa nel corso della requisitoria dei sostituti procuratori Alessandro Sorrentino e Michela Maresca. I due pm hanno anche delineato il quadro probatorio che è emerso dal lungo dibattimento dove sono stati sentiti investigatori dei carabinieri, il collaboratore di giustizia Carmelo Porto (ex reggente dei Cintorino di Calatabiano) e anche un co-imputato (condannato nell’abbreviato) che ha deciso di ammettere i fatti contestati e raccontare la sua verità fatta di terrore.