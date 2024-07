Protesta in carcere a Caltagirone, Uilpa: «Detenuti anche sui tetti dell’edificio»

il caso

La protesta, già conclusa, sarebbe stata scatenata dalla morte di un detenuto per cause naturali, racconta Gennarino De Fazio del sindacato degli agenti di polizia penitenziaria

«Da stamattina si sono registrati disordini presso la Casa Circondariale di Caltagirone, alcuni detenuti sarebbero saliti anche sul tetto dell’edificio. I disordini ora sarebbero terminati. Non ci sarebbero stati scontri fisici e nessuno si sarebbe fatto male, ma per fronteggiare la situazione sono stati richiamati gli agenti liberi dal servizio e ulteriori rinforzi sono in arrivo da altre sedi della Sicilia, con il penitenziario presidiato all’esterno anche dalle altre forze dell’ordine. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe il decesso di un detenuto avvenuto ieri sera, pare, per cause naturali». Lo dice Gennarino De Fazio, Segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria.

Già 59 suicidi nel 2024