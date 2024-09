Pugilato: Lucia Ayari e Alessio Camiolo in Mongolia per la World Boxing Cup Under 22

Sport

L'etnea della Boxing Team Catania Ring sul ring per la categoria 50 kg, il palermitano del Gs Fiamme Oro in gara nei 51 kg. Da lunedì saranno impegnati in un training camp in Irlanda

Sono nove gli azzurri (6 uomini e 3 donne) che dal 21 al 27 prossimi prenderanno parte a Ulaanbaatar in Mongolia alla World Boxing Cup Under 22 di pugilato e del gruppo fanno due talenti siciliani: la catanese Lucia Ayari e il palermitano Alessio Camiolo.

Lucia Ayari, 20 anni, l’allieva del maestro Antonino Maccarrone alla Boxing Team Catania Ring di Librino del mitico maestro Aroldo Donini salirà sul ring per la categoria 50 kg dove in Italia e in Europanelle ultime stagioni non conosce avversarie. Lucia Ayari ha già disputato in carriera 43 match con un bilancio di 36 vittorie e solo 7 sconfitte.

Alessio Camiolo, 20 anni, palermitano, in gara per il Gs Fiamme Oro, in Mongolia salirà sul ring per la categoria 51 kg, con un ruolino in carriera veramente invidiabile: 80 match disputati, 66 vittorie, 13 sconfitte e 1 pari.

In vista della World Boxing Cup in Mongolia, Lucia Ayari e Alessio Camiolo sosteranno un training camp a Belfast nel Nord Irlanda da lunedì al 20 prossimo.

