Pusher e vedetta in azione nella “fossa dei leoni”: arresti e sequestro di droga

Catania

I due, entrambi catanesi e pregiudicati, spacciavano in un palazzo a Librino

Ancora due arresti per i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa che entrano nella cosiddetta “fossa dei leoni” riuscendo ad arrestare un pusher e la sua vedetta. In una prima fase i militari hanno osservato come un giovane, con compiti di vedetta, stesse indirizzando i diversi clienti facendoli confluire verso il portone blindato posto all’ingresso di una delle scale del complesso abitativo. Gli investigatori hanno anche scorto un altro uomo che, dalla feritoia ricavata dal predetto portone, effettuava cessioni di droga. Nel frattempo si aveva modo di osservare meglio la vedetta mentre, oltre a “veicolare gli utenti”, controllava le vie d’accesso alla zona, chiaramente per avvisare il pusher dell’arrivo delle Forze dell’Ordine. A quel punto, considerata la particolare conformazione del conglomerato di edifici e la difficoltà ad effettuare riscontri sugli acquirenti senza essere avvistati dalla vedetta, i Carabinieri, per evitare che l’attività illecita proseguisse, hanno fatto scattare il blitz. Uno dei militari è riuscito senza farsi vedere ad accedere all’interno del corpo scala, raggiungendo così il piano terra e quindi bloccando lo spacciatore.